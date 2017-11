Ćwierć miliarda na naprawy wagonów. PKP Cargo nadrabia straty z poprzedniego roku

Fot. materiały prasowe PKP Cargo W ubiegłym roku PKP Cargo inwestowało w lokotywy, w tym naprawia wagony. Drugi kwartał z rzędu udaje się osiagać zyski

Drugi kwartał z rzędu PKP Cargo wykazuje zyski, spełniając tym oczekiwania rynku. Dzięki cięciom zatrudnienia nie widać w wynikach firmy zapowiadanych na wrzesień znacznych podwyżek wynagrodzeń. Spółka inwestuje duże środki w modernizację wagonów.

PKP Cargo miało 32,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale 2017 r. wobec 5,99 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 192,89 mln zł wobec 1 090,77 mln zł rok wcześniej.

Wyniki są dużo lepsze niż rok temu, gdy spółka nie dość, że była zaraz po dużych odpisach na straty w Czechach, to jeszcze przestała zarabiać na działalności podstawowej, czyli na transporcie kolejowym towarów.

Wybrane dane finansowe PKP Cargo (mln zł) mln zł 3 kw. 2017 3 kw. 2016 zmiana % 1-3 kw. 2017 1-3 kw. 2016 zmiana % Przychody 1 176 1 077 9,2 3 460 3 214 7,7 Wynik operacyjny EBIT 57 8 624,9 102 -186 155,0 EBITDA 199 154 29,0 531 284 87,1 zysk netto 32 -6 640,4 52 -200 125,8 marża EBITDA % 16,89 14,30 2,6 15,36 8,84 6,5 marża netto % 2,75 -0,56 3,3 1,50 -6,23 7,7 przepływy operacyjne 439 113 288,4 458 132 246,6 przepływy inwestycyjne -298 -118 -153,2 -607 -427 -42,3 przepływy finansowe -386 17 -2363,4 -219 184 -219,4 Źródło: raport kwartalny PKP Cargo

W tym roku jest dużo lepiej nawet mimo tego, że spółka zatwierdziła program podwyżek po 200 zł dla pracowników od września. Ci ciekawe koszty wynagrodzeń wzrosły zaledwie o 1,4 proc. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę, że w ciągu roku zwolniono, albo zwolniło się z PKP Cargo aż 6,3 tys. osób.

Spółka do podwyżek była poniekąd zmuszona. Obecnie szuka nowych pracowników, ale przy niskim bezrobociu nie jest to proste.

Źle na wyniki PKP Cargo działały też spadki wydobycia w kopalniach węgla. Węgiel to wciąż główny towar transportowany przez PKP Cargo. W trzecim kwartale wydobycie "czarnego złota" obniżyło się w Polsce o aż 8,8 proc. PKP Cargo przewiozło przez to tylko 12,4 mln ton węgla, czyli o 7 proc. mniej niż rok temu.

Ograniczono natomiast koszty inwestycji. W ubiegłym roku spółka wydała ponad 200 mln zł na zakup lokomotyw, z czego 100 mln zł w samym trzecim kwartale. W tym roku już to nie było potrzebne. Remontowano za to za łącznie 258 mln zł w ciągu dziewięciu miesięcy roku wagony i lokomotywy.

Na naprawy wagonów w tylko trzecim kwartale wydano aż 80 mln zł, podczas gdy rok temu zaledwie 34 mln zł. Inwestycje kosztowały ogółem 131 mln zł, podczas gry rok temu 161 mln zł.

Na szczęście dla spółki ruszyły w Polsce roboty przy budowie dróg, w rezultacie potrzebne były przewozy kruszyw i materiałów budowlanych na dużą skalę. PKP Cargo przetransportowało ich łącznie 6,9 mln ton, o 22 proc. więcej niż rok temu i do tego na większe odległości.

Spółka cieszy się też ze zwiększonego transportu kolejowego paliw płynnych. "Wzrost przewozów tej grupy produktowej wynika głównie z ograniczenia tzw. „szarej strefy” w obrocie paliwami płynnymi wskutek wdrożonych w ub. r. przepisów (tzw. „pakiet paliwowy”) i skuteczniejszej egzekucji prawa" - podaje spółka. W trzecim kwartale PKP Cargo przewiozło o 66 proc. paliw więcej niż rok temu, z tym że na nieco krótsze średnio odległości, bo w dużej mierze polegało to na imporcie z Białorusi i Litwy.

Ogółem PKP Cargo przewiozło w trzecim kwartale 30,4 mln ton towarów. Średnia odległość przewozu wynosiła 260 km, czyli nieco więcej niż rok temu (256 km). Najbardziej rosła średnia odległość transportu drewna i płodów rolnych, najbardziej spadła w paliwach płynnych.

W Czechach cały czas niedobrze

Wciąż nie wychodzi spółce działalność w Czechach. Przez inwestycję w AWT polska firma miała już kłopoty. W samym trzecim kwartale ubiegłego roku konieczny był ujemny odpis 35 mln zł. Jak widać w raporcie z tego roku czeska firma nadal przynosi straty. W trzecim kwartale 6 mln zł.

Przychody w Czechach spadły w tym okresie o 18 proc. rok do roku. Spółka traci też udział w rynku z 13 proc. rok temu do 11 proc. obecnie pod względem przewiezionej masy towarowej, a z 8 do 7,8 proc. pod względem pracy przewozowej (w tonokilometrach).

Na wyniki cały czas program restrukturyzacji czeskiej spółki górniczej OKD - głównego klienta AWT. Zgodnie z zatwierdzonym 11 października 2017 r. przez sąd programem restrukturyzacji OKD, jej kopalnie i aktywa operacyjne OKD zostaną przejęte przez nowo utworzoną spółkę OKD NĂĄstupnickĂĄ, w której 100 proc. udziałów zostanie objętych przez państwowe przedsiębiorstwo Prisko. Przyjęty przez sąd program restrukturyzacji przewiduje stopniowe wygaszanie zakładów górniczych OKD. Likwidowane mają być kolejno kopalnie Darkow i Lazy (do końca 2018 r.) oraz CSA i CSM odpowiednio w 2021 r. i 2023 r.