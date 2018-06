Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku. Brak porozumienia w rządzie

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Elżbieta Rafalska przyznaje, że Rada Ministrów się jeszcze nie dogadała.

Rada Ministrów nie zdecydowała o podwyżce płacy minimalnej na przyszły rok, mimo że taki punkt był pierwotnie wpisany w plan wtorkowego posiedzenia. Może to oznaczać, że propozycja Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej nie zostanie przyjęta.

- Jesteśmy w trakcie uzgodnień i to zostanie jeszcze z ministrami uzgodnione w trybie obiegu - mówiła minister pracy Elżbieta Rafalska na konferencji po posiedzeniu rządu, poświęconej wypłacaniu 300 zł na wyprawki dla uczniów. Wywołana przez dziennikarza do tablicy, asekuracyjnie przypominała też, że w poprzednich latach rząd PiS znacząco podnosił wysokość pensji minimalnej.

Obecnie jest to 2100 zł brutto, natomiast stawka godzinowa wynosi 13,7 zł. W przyszłym roku najniższa kwota, do jakiej musi wzrosnąć minimalne wynagrodzenie, to 2217 zł., a stawka godzinowa 14,5 zł. Taka minimalna podwyżka wynika z przepisów.

Resort Pracy zaproponował jednak wzrost do kwoty 2250 zł brutto i stawki godzinowej do 14,7 zł brutto. Ta propozycja nie uzyskała aprobaty ministerstwa finansów – o czym pisaliśmy w money.pl.

Jak tłumaczy Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, zbyt duży wzrost płacy minimalnej może zaszkodzić małym firmom, zwłaszcza, że w ubiegłym roku podwyżka przekroczyła 13 proc. i była znacznie większa od wzrostu wydajności pracy, mogą sobie nie poradzić mniejsze firmy z ubogich regionów. A rząd deklaruje, że chce przede wszystkim im pomagać.

Podwyżka płac, w tym płacy minimalnej, musi być powiązana ze wzrostem wydajności pracy. W przeciwnym razie polskie produkty i usługi staną się mniej konkurencyjne, osłabnie eksport, nasili się import i narazimy się na kryzys i bezrobocie, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy południowej Europy - wyjaśnia Mordasewicz.

Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu świadczeń, takich jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, czy odszkodowanie za mobbing w pracy – o czym informowaliśmy w money.pl.

Płaca minimalna ma także wpływ na wysokość "małego ZUS-u", czyli składek preferencyjnych opłacanych głównie przez przedsiębiorców przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności gospodarczej, ale także m.in. duchownych.

