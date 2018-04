PLL LOT zamówiły kolejne Dreamlinery. Flota zwiększy się do 15 maszyn

Fot. Lech Gawuc/REPORTER/East News Oprócz nowych Dreamlinerów LOT oczekuje też na dostawę kolejnych czterech z sześciu zamówionych Boeingów 737 MAX 8

Polskie Linie Lotnicze LOT zamówiły kolejne trzy Boeingi 787-9 w ramach leasingu operacyjnego. Samoloty zostaną dostarczone w 2019 r. Biorąc pod uwagę wszystkie podpisane kontrakty, w tym i przyszłym roku przewoźnik włączy do swojej floty sześć Dreamlinerów.

- Nowe samoloty to nowe połączenia - zaznaczył dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki. - W tej chwili mamy w ofercie 13 bezpośrednich połączeń dalekiego zasięgu, a każdy nowy samolot to możliwość otarcia jednego-dwóch kolejnych nowych kierunków.

Zapowiedział, że do końca 2019 r. LOT będzie miał do dyspozycji aż 15 Boeingów 787, co jest historycznym rekordem LOT-u.

Jak podkreśla flota LOT rozwija się w rekordowym tempie. Oprócz nowych Dreamlinerów LOT oczekuje też na dostawę kolejnych czterech z sześciu zamówionych Boeingów 737 MAX 8 oraz pięciu z sześciu zamówionych Embraerów 195. Do floty LOT-u na co najmniej sześć miesięcy dołączą też dwa dodatkowe Bombardiery Q400.

Równolegle LOT negocjuje możliwość pozyskania kolejnych samolotów szeroko- i wąskokadłubowych.

W sumie przewoźnik posiada dziś we flocie osiem mniejszych B787-8 i jednego większego B787-9.

Nowe samoloty będą pochodziły prosto z fabryki Boeinga w Everettt, a ich dostawy są zaplanowane na maj 2019 r. (dwa egzemplarze) i październik 2019 r. (jeden). Umowy leasingowe z Avolon Aerospace Leasing Limited zostały zawarte na 12 lat

Rozwój floty ma być jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii rentownego wzrostu, która zakłada, że do 2020 roku LOT będzie przewoził ponad 10,5 miliona pasażerów.

Już dziś LOT przewozi ponad 6,8 miliona pasażerów rocznie flotą 54 samolotów. W sumie 9 Dreamlinerów LOT-u wykonuje dziś bezpośrednie rejsy z Warszawy do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Toronto, Los Angeles, Pekinu, Tokio i Seulu z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

Do tej pory PLL LOT miały zakontraktowane cztery samoloty Boeing 787-9. W związku z nowym zamówieniem w sumie ich liczba wzrosła do siedmiu. Pierwszy samolot tego typu został już dostarczony, kolejny wyląduje w Warszawie na początku maja tego roku. Pierwszy Boeing 787-9 wykonuje regularne połączenia do Chicago i Toronto, drugi będzie obsługiwał rejsy z Warszawy do Nowego Jorku JFK i niektóre rejsy do Seulu, przypomina przewoźnik.

