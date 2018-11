Podatek handlowy znowu przesunięty. Tym razem na 2020 roku

Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów potwierdza, że w resorcie finansów planują kolejne odroczenie podatku handlowego. Tym razem do 2020 roku. To oznacza, że potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2019 r.