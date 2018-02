Polacy są bardzo mobilni. Ale tylko, gdy chodzi o wyjazd za granicę

Fot. ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER Odsetek Polaków, którzy deklarują chęć wyjazdu zarobkowego to niemal 14 proc. - o dwa więcej niż przed rokiem

Polacy nie chcą dojeżdżać do pracy więcej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Ale za to chętnie wyjadą w tym celu do innego kraju.

Niemal połowa Polaków odmawia dojazdu do miejsca zatrudnienia, które znajduje się więcej niż 15 km od domu – pokazało badanie agencji Work Service, o którym pisze „Rzeczpospolita”. Jedynie co ósmy z nas jest gotów na poświęcenie w postaci codziennych podróży do pracy na trasie powyżej 50 km na godzinę.

Zdaniem ekspertów występuje tu pewien paradoks. O wiele chętniej wyjeżdżamy za chlebem do innego kraju, niż jesteśmy gotowi szukać naszej szansy w sąsiednim mieście. W poszukiwaniu zatrudnienia ograniczamy się do lokalnego rynku o zasięgu 15-20 km. Jednak w razie braku powodzenia, szybko przenosimy się na międzynarodowy grunt.

Bliska zagranica

Według Pawła Kaczmarczyka, eksperta z Ośrodka Badań nad Migracjami UW, decyduje bilans korzyści i strat. Zarobki na Zachodzie przewyższają znacząco koszty związane z migracją. Zwłaszcza, gdy emigranci gotowi są zaakceptować negatywne doświadczenia związane z pobytem za granicą, tj. rozłąkę z bliskimi, konieczność dzielenia mieszkania ze współlokatorami czy bardziej oszczędne utrzymanie. Natomiast przeprowadzka do innego rejonu kraju najczęściej oznacza podróż z całą rodziną, co automatycznie podnosi koszty migracji.

Obecnie odsetek Polaków, którzy deklarują chęć wyjazdu zarobkowego to niemal 14 proc.