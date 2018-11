Polacy wierzą, że ceny mieszkań nigdy nie spadną. Alarmujące dane [INFOGRAFIKA]

Chodzi tylko i wyłącznie o liczbę sprzedawanych mieszkań, która to jest mniejsza niż w zeszłym roku. Zdaniem ekspertów z ING może to zwiastować koniec boomu. Ceny lokali osiągnęły bowiem już taki pułap, że kupujący wstrzymują się z decyzją.

Niemniej budownictwo mieszkaniowe na razie bije kolejne rekordy. Obecnie w Polsce oddawanych jest ponad 180 tys. nowych mieszkań rocznie. Ich ceny w pierwszym półroczu tego roku wzrastały średnio o 6 proc. rok do roku.

Alarmująco w tym kontekście wyglądają wyniki badań przeprowadzonych dla ING. Ponad połowa Polaków zgadza się z twierdzeniem, że ceny domów nigdy nie spadają. A przecież to przekonanie doprowadziło do powstania bańki spekulacyjnej w USA, która przyczyniła się do wybuchu w 2008 r. światowego kryzysu finansowego.