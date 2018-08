Polacy wybrali najbardziej luksusowe miejsca na świecie. Zobacz listę

Fot. Dubai International Boat Show

Są na świecie miejsca, gdzie doba hotelowa może kosztować kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a na wakacje przejeżdżają gwiazdy światowego kina czy zamożni z całego świata. Nie zawsze jednak, trzeba mieć miliony na koncie, by móc odwiedzić takie zakątki. Jakie miejsca najbardziej kojarzą się Polakom z luksusem?

To pytanie zadał Deutsche Bank w swoim najnowszym badaniu opinii. W zestawieniu najbardziej ekskluzywnych wakacyjnych adresów znalazły się także krajowe lokalizacje.

Odwiedzenie najbardziej luksusowych lokalizacji na świecie jest marzeniem wielu. Obraz większości z nich ukształtowała popkultura. Dla części osób istotą luksusu jest możliwość spotkania celebryty, dla innych po prostu widoczny gołym okiem przepych.

Z prawdziwym bogactwem kojarzą się nam przede wszystkim miejsca za granicą, choć część ankietowanych doceniła również te znajdujące się w Polsce. Co ciekawe, zasobność portfeli nie wpływa w sposób istotny na wskazania, natomiast osoby zamożne nieco rzadziej doceniają krajowe miejsca oferujące luksusowy styl życia.

CZYTAJ: Słoneczny rekord po drodze na Mazury. Ale to nie koniec inwestycji

– Fakt, że z luksusem kojarzą się przede wszystkim lokalizacje zagraniczne nie powinien dziwić. Większość z nas buduje sobie wyobrażenie o nich przede wszystkim z mediów, a czasem z relacji osób, które miały już okazje je odwiedzić. To powoduje, że ich obraz może być bardziej wyidealizowany niż w przypadku miejscowości w Polsce, które co prawda, kojarzą się z bogactwem, ale bardziej rodzimym, znanym i oswojonym. Poza tym są bardziej dostępne (choćby z powodu odległości) a przez co bardziej masowo odwiedzane i to niekoniecznie wyłącznie przez osoby z grubym portfelem – mówi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspert Deutsche Bank.

– Warto jednak pamiętać, że zasobność materialna Polaków cały czas ma tendencję rosnącą. Zwiększa się zatem liczba takich osób, które mogą pozwolić sobie na odwiedzenie nawet tych najbardziej ekskluzywnych miejsc na świecie – dodaje prof. Małgorzata Bombol.

Oto lista 8 najbardziej ekskluzywnych miejsc w Polsce i na świecie zdaniem Polaków

Polska:

Nr 4 – Gałkowo (Mazury)

Gałkowo to urokliwa wieś w samym sercu Krainy Wielkich Mazurskich Jezior. Obecnie jest znane przede wszystkim za sprawą stadniny koni Ferensteinów.

Bywają tu gwiazdy telewizji i inni polscy celebryci. Odbywają się tu cykliczne wydarzenia – zawody, pokazy koni i jazdy konnej – Gałkowo Cup.

Okolica obfituje w piękne lasy, jeziora; okoliczna rzeczka Krutynia wraz z kilkunastoma jeziorami tworzy popularny szlak kajakowy.

Nr 3 – Jurata

Jurata, miejscowość w gminie Jastarnia na Mierzei Helskiej, to jeden z najbardziej znanych kurortów w Polsce, który niemal od początków ubiegłego stulecia kojarzy się z wypoczynkiem w luksusowej atmosferze.

Szczególne walory klimatyczne i krajobrazowe postanowili wykorzystać przedwojenni, zamożni przemysłowcy, tworząc tu pierwsze w Polsce uzdrowisko morskie. Piękna plaża, sosnowe lasy i specyficzny klimat przyciągają turystów, także tych z bardziej zasobnymi portfelami.

Oprócz spaceru po wspaniałych lasach otaczających tę nadmorską osadę, można skorzystać z najnowocześniejszych SPA w Polsce i wielu obiektów sportowych. Rezerwacji hoteli na sezon wakacyjny trzeba dokonywać z bardzo dużym wyprzedzeniem, a średnie ceny są wyższe od przeciętnego kosztu noclegu w innych polskich miejscowościach nad Bałtykiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie Juraty znajduje się rezydencja wypoczynkowa prezydenta RP, która dodaje okolicy jeszcze większego prestiżu.

Nr 2 – Trakt Królewski w Warszawie

Trakt Królewski to ciąg ulic w Warszawie, przy którym znajduje się szereg znanych, zabytkowych budowli, pełniących – tak dawniej, jak i dziś - istotną państwową rolę.

Trakt zaczyna się na Placu Zamkowym i biegnie Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, ulicami Belwederską i Sobieskiego, aż do Wilanowa i znajdującego się tam barokowego pałacu.

Na jego trasie znajdziemy wiele miejsc kojarzonych z prestiżem, m.in. remontowany właśnie Hotel Europejski, Pałac Prezydencki, Główny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego czy Belweder, a także liczne ambasady i piękne kamienice.

Na spacerowiczach i zagranicznych turystach wrażenie robi wyremontowane kilka lat temu Krakowskie Przedmieście, przechodzące w ul. Nowy Świat – najdroższą ulicę handlową w Polsce. To właśnie na Trakcie znajduje się znana kamienica Pod Gigantami czy Atelier Amaro – pierwsza polska restauracja, której przyznano gwiazdkę Michelin.

Nr 1 – Sopot

Najbardziej znane atrakcje Sopotu to przede wszystkim długie drewniane molo z przełomu XIX i XX wieku, duża piaszczysta plaża i popularny deptak, czyli ulica Bohaterów Monte Cassino.

Deptak, popularnie zwany „Monciakiem”, pełen jest kawiarni, klubów, restauracji, hoteli i sklepów. Spacerując Monciakiem w stronę molo, nie sposób nie zachwycić się charakterystycznymi, pięknymi kamienicami z XIX wieku.

Ulica jest bardzo gwarna, szczególnie latem, ale Sopot przyciąga nie tylko turystów. Osoby, które na to stać chętnie kupują tam apartamenty w celach inwestycyjnych – tylko w 2017 r. ceny nieruchomości w Sopocie wzrosły o niemal 10 proc.

Świat

Nr 4 – Wall Street, Manhattan, Nowy Jork

Wall Street to ulica na Manhattanie – najbardziej znanej i charakterystycznej dzielnicy Nowego Jorku. Ciągnie się od Broadwayu po South Street przy East River, przez centrum historycznej dzielnicy finansowej. I to właśnie z tą ostatnią powszechnie się kojarzy.

Nie bez powodu – skupiająca wszystkie najważniejsze amerykańskie instytucje finansowe Wall Street stała się synonimem amerykańskiego rynku finansowego.

Manhattan jest najdroższą dzielnicą Nowego Jorku; zamieszkuje ją ponad 1,6 miliona ludzi – wśród nich bogaci biznesmeni, bankierzy, maklerzy giełdowi, jak i część nowojorskiej bohemy artystycznej - Soho, Tribeca.

To przez Manhattan biegnie też słynna Piąta Aleja, uznawana za najdroższą handlową ulicę świata, gdzie średni roczny czynsz za metr kwadratowy powierzchni wynosi aż 28,2 tys. euro.

Nr 3 – Beverly Hills, Los Angeles

Trzecie miejsce zestawienia przypadło amerykańskiej dzielnicy Beverly Hills, znanej z niecodziennych rozmiarów willi, zamieszkiwanych głównie przez gwiazdy kina i inne znane osobistości.

To tutaj można się przespacerować aleją Rodeo Drive, słynącą z najdroższych butików w Stanach Zjednoczonych. To tu znajduje się słynny sklep z modą męską, w którym zakupy można zrobić tylko za wcześniejszą rezerwacją.

Tu zakupy robią znani hollywoodzcy aktorzy czy czołowi politycy, z prezydentem USA na czele. Przeciętny klient zostawia w tym wyjątkowym sklepie około 100 tys. dol.

Nr 2 – Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo, jako dzielnica miasta-państwa Monako, jest powszechnie uważana za jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc na świecie.

Najbogatsi, arystokracja, gwiazdy kina chętnie korzystają z lokalnych atrakcji – drogich jachtów, wyścigów samochodowych, kasyn i opery. W Monte Carlo znajduje się trasa rajdu samochodowego oraz tor wyścigowy, na którym rozgrywane jest Grand Prix Monako Formuły 1.

W kwietniu Monte Carlo jest gospodarzem znanego turnieju tenisowego. Ciągnąca się wzdłuż wybrzeża aleja Księżnej Grace to jedna z najdroższych ulic świata. W witrynach wielu sklepów nie sposób odszukać cen produktów – to dla ich klientów nie jest istotna kwestia.

Nr 1 – Dubaj

Dubaj dopiero niedawno pojawił się na podróżniczej mapie świata, ale w spektakularnym stylu wskoczył na szczyt zestawienia. Jako najbardziej luksusowy kierunek wskazali Dubaj zgodnie mniej i bardziej zamożni badani.

Z niewielkiej pustynnej wioski, słynącej z wydobycia pereł, przerodził się w stolicę przepychu krajów arabskich. Obecnie jest to jedna z najdroższych, najbardziej egzotycznych, ale i najnowocześniejszych destynacji podróżniczych.

Zagęszczenie luksusowych samochodów należy tu do najwyższych na świecie. Dubajczycy budują sztuczne wyspy, na których powstają osiedla mieszkaniowe dla najbogatszych. Jedną z nowszych dzielnic Dubaju jest Marina z wielkimi drapaczami chmur. Znajdują się tu ekskluzywne apartamenty i przystanie jachtowe.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl