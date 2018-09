Polak zakłada firmę. Boom na przedsiębiorczość

Co czwarty Polak zatrudniony na etacie deklaruje, że w ciągu dwóch lat założy własną firmę – wynika z badania „Indeks przedsiębiorczości Tax Care”. Ponad 900 jednoosobowych działalności rejestruje się dziennie. A ich łączna liczba w tym roku przekroczyła 3 miliony.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce zarejestrowało się ćwierć miliona nowych jednoosobowych firm. To ponad 900 rejestracji dziennie. Gdzie jeszcze rok temu było to 833, a dwa lata temu nieco ponad 800 rejestracji - wylicza Marek Sikorski z firmy księgowej Tax Care. Raport opublikował Forbes.

Według autorów badania, przedsiębiorcy to najbardziej usatysfakcjonowana grupa pracujących. Jak zaznaczono, boom na przedsiębiorczość to m.in. efekt rozczarowania Polaków pracą na etatach.

- Zaledwie co czwarty zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zadowolony ze swojej sytuacji zawodowej. Tymczasem sporą satysfakcję z pracy czerpie co drugi właściciel firmy. Być może po części właśnie dlatego działalność gospodarcza przyciąga etatowców - uważa Sikorski.

Według niego co czwarta osoba zatrudniona na etacie deklaruje, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy otworzy własną firmę.

- Już teraz liczba zarejestrowanych jednoosobowych firm w Polsce przekracza trzy miliony. I choć nie wszystkie z nich utrzymują się na rynku, to dane statystyczne świadczą o imponującej chęci do pracy na własny rachunek – twierdzi Głos. Zaznacza, że praca na swoim przynosi dużą satysfakcję, a dzięki technologii, biznes prowadzi się łatwiej i szybciej, niż jeszcze kilkanaście lat temu.

- Wyniki „Indeksu przedsiębiorczości” prognozują boom na zakładanie firm przez Polaków, ale pokazują też, że przedsiębiorcze osoby potrzebują lepszego przygotowania do „działania na swoim” – podkreśla Sikorski.

- Dużego znaczenia nabiera rozwinięcie rynku usług dla mikrofirm oraz przygotowanie pracodawców do lepszej współpracy z samozatrudnionymi. Bo wygląda na to, że jeszcze częściej niż obecnie mogą mieć z nimi do czynienia – ocenił Marek Sikorski.