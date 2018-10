Cudzoziemcy w Policji. Obok Polaków Ukraińcy czy Rosjanie

Wiele wolnych etatów, pogarszająca sytuacja kadrowa i przywileje wcześniejszego odchodzenia na emeryturę mogą doprowadzić do tego, że w Polsce zabraknie stróży prawa. Remedium na to miałoby być otwarcie zawodu policjanta na obcokrajowców.

Miałby on umożliwiać służbę w Policji osobom zameldowanym na terytorium Polski np. przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, dodatkowo, posiadająca prawo stałego pobytu i o nieposzlakowanej opinii.