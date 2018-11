Protest policjantów. MSWiA obiecuje między innymi dodatkowe podwyżki

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER MSWiA pokazało projekt porozumienia z policjantami

Płatne nadgodziny, podwyżki, emeryturę po 25 latach pracy oraz pełnopłatne L4 dla funkcjonariuszy z pierwszej linii. Tak MSWiA chce porozumieć się ze związkowcami.

Resort kierowany przez Joachima Brudzińskiego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia, które, jak przekonuje MSWiA, w każdej chwili jest gotowy podpisać ze związkami zawodowymi.

Rząd kusi mundurowych pieniędzmi. Jak przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, od stycznia przyszłego roku policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł.

Te pieniądze dostaną z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, ale MSWiA obiecuje więcej. W propozycjach znalazły się dodatkowe pieniądze. Jak czytamy na stronach policji. "MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat. W ramach wcześniej podpisanych porozumień, pracownicy cywilni również otrzymają dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 lipca 2019 r.".

Od lipca przyszłego roku miałaby zostać również wprowadzone 100 proc. płatne nadgodziny. Obecnie za dodatkowy czas dodatkowe 60 proc. stawki dostają tylko strażacy. W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

To jednak nie koniec. Resort gotowy jest zrezygnować z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Wystarczyłoby więc co najmniej 25 lat służby, by móc zyskać uprawniania emerytalne.



Dodatkowym ustępstwem dla mundurowych byłoby 100 proc. płatne L4. Ten przywilej został zlikwidowany w czerwcu 2014 - od ponad 4 lat wynagrodzenie za czas choroby zostało ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymują 80 proc. uposażenia, tak jak wszyscy inni pracownicy.

"Związkowcy postulowali, aby w ciągu roku w 100 proc. było płatne do 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powyżej 30 dni funkcjonariusz otrzymywałby 80 proc. uposażenia. MSWiA proponuje, aby 100-proc. uposażenie za czas choroby otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem" – czytamy w na stronach policji.

Policjanci praktycznie nie mogą legalnie strajkować. Mogą jednak chorować i iść na zwolnienie. I właśnie masowo z tego prawa korzystają. Jak pisaliśmy w money.pl, po miesiącach bezskutecznych apeli do rządu o podwyżki i poprawę warunków pracy policjanci zdecydowali się na taką formę protestu.

Najbardziej widoczne było to w okresie Wszystkich Świętych. Protest policjantów bowiem przypada na wyjątkowo gorący okres. Od 31 października do 4 listopada trwa akcja "Znicz", a 11 listopada przypada Święto Niepodległości, które tradycyjnie wiąże duże siły policyjne.

