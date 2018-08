Polska Grupa Lotnicza przejmuje PLL LOT. UOKiK wydał zgodę na konsolidację

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS

W Polsce powstaje jedna duża grupa skupiająca kontrolowane przez państwo firmy z branży lotnictwa pasażerskiego. UOKiK właśnie wydał zgodę na konsolidację.

Polska Grupa Lotnicza została utworzona w styczniu tego roku. Teraz UOKiK dał zielone światło do przejęcia przez nią PLL LOT i dwóch innych państwowych spółek: LOT Aircraft Maintenance Services i LS Airport Services.

Ta pierwsza zajmuje się obsługą techniczną samolotów, druga - usługami lotniskowymi i obsługą naziemną.

Polska Grupa Lotnicza to spółka akcyjna z 1,2 mld zł kapitału początkowego. Jak tłumaczyło w styczniu ministerstwo rozwoju, dzisiaj większość liczących się linii lotniczych na świecie ma w swoim portfolio spółki zależne, które zajmują się obsługą techniczną, handlingiem, cateringiem czy IT. PGL ma mieć dokładnie ten sam zestaw narzędzi do konkurowania na rynku lotniczym.

Na podobnej zasadzie na rynku lotniczym działa wiele skonsolidowanych grup kapitałowych, np. Lufthansa, Air France KLM czy IAG.

