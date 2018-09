Polska zapłaci najwięcej za twardy Brexit. Zaraz po Irlandii

Fot. Reporters/REPORTER Tylko do końca 2020 r. polski PKB zostałby uszczuplony o ok. 0,8 proc.

Polski PKB może stracić do 2020 roku nawet 18 mld zł, jeśli Londyn zerwie rozmowy z Brukselą. Oxford Economics, jedna z największych instytucji analitycznych świata, opublikował raport o kosztach tzw. twardego brexitu dla krajów Wspólnoty.

Jak mówi, cytowany przez Rzeczpospolitą, Andrew Goodwin, autor raportu, wśród unijnych partnerów Zjednoczonego Królestwa jedynie Irlandia straciłaby na tym więcej niż Polska.

– Tylko do końca 2020 r. polski PKB zostałby uszczuplony o ok. 0,8 proc. – dodaje. To dawałoby ok. 18 mld zł (ponad 4 mld euro) – czyli niemal połowę funduszy strukturalnych, jakie rocznie dostaniemy z Unii. Nasz kraj ucierpi szczególnie, bo Wielka Brytania jest jego trzecim partnerem handlowym, ale i kluczowym rynkiem, gdy idzie o usługi – np. transportowe.

– Możemy stracić wiele kontraktów – mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W przypadku twardego brexitu Wielka Brytania z dnia na dzień wprowadzi cła na towary z UE.

Uderzy to w eksport m.in. naszej żywności i części samochodowych wysyłanych z Polski na Wyspy.

Na tym nie koniec. Oxford Economics spodziewa się dewaluacji złotego i podniesienia stóp procentowych przez NBP, co spowolni wzrost gospodarczy. Zmaleją też transfery, które blisko milion Polaków mieszkających na Wyspach wysyła do kraju.

