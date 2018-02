Ponad 44 tys. dla Konstantego Radziwiłła. Minister dostanie wysoką odprawę

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER Do końca kwietnia były szef resortu ma zapewnione wynagrodzenie.

Odwołany minister zdrowia dostanie kolejne trzy pensje odprawy. Jako szef resortu inkasował wynagrodzenie wysokości 14,7 zł. miesięcznie.

Nierozwiązany konflikt z lekarzami rezydentami, wypowiadane masowo klauzule opt out i powstałe w ten sposób braki kadrowe w szpitalach, zamykane odziały i dłuższe kolejki do lekarzy – to zostawił po sobie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wylicza "Fakt".

W ramach rekonstrukcji rządu, wraz z pięcioma innymi ministrami został odwołany ze stanowiska 9 stycznia 2018r. Do końca kwietnia były szef resortu ma jednak zapewnione wynagrodzenie.

Lista odwołanych ministrów:

Z wyliczeń dziennika "Fakt", były szef resortu dostanie ponad 44 tys. zł. Jak informuje ministerstwo zdrowia, odwołanemu ministrowi przysługuje trzy miesięczna odprawa. Jako szef resortu dostawał pensję wysokości 14 709,16 zł.

Co potem? Jak zdradził portalowi gazeta.pl, chciałby wrócić do leczenia pacjentów. Nim został ministrem, prowadził przychodnię. Radziwiłł zasiada w Senacie, skąd również będzie dostawał dietę za udział w posiedzeniach.

"Fakt" przypomina także, że jeśli były minister wróci do pracy przed upływem 3 miesięcy, to straci odprawę. Jednak do końca kwietnia resort będzie mu wypłacał wyrównanie, jeśli na nowym stanowisku będzie zarabiał mniej niż jako minister zdrowia.