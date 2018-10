Gdański port zakończył sezon wycieczkowy. Jest kolejny rekord

Fot. PAP/Jan Dzban Dzięki wycieczkowcom, Gdańsk zobaczyło 30 tys. osób

Port Gdańsk kończy wyjątkowo długi sezon wycieczkowy i chwali się kolejnym rekordem. W 2018 r. do Gdańska zawinęło aż 67 jednostek wycieczkowych, a to o cztery więcej niż przed rokiem.

Tegoroczny sezon wycieczkowy był dłuższy niż rok temu, bo zaczął się 18 kwietnia, gdy do portu zawinął prom Astoria. To najstarsza wciąż funkcjonująca jednostka pasażerska świata. Łącznie do Gdańska zawinęło w tym roku 67 statków pasażerskich - a to rekord w historii tego portu.

- Na pokładzie wycieczkowców do Gdańska przybyło ponad 30 tysięcy turystów, głównie z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji oraz Hiszpanii - informuje Agata Kupracz, rzeczniczka gdańskiego portu. Łącznie do Gdańska od czerwca do sierpnia 2018 r. trafiło ok. 320 tys. zagranicznych turystów.

Najdłuższym statkiem pasażerskim była prawie 240-metrowa Marina. Najkrótszym zaś - 70-metrowy Variety Voyager.

- Polska staje się coraz bardziej widoczna na turystycznej mapie świata. Jest to trend, który obserwujemy już kolejny rok. Potencjał turystyczny polskich miast i regionów jest ogromny, zaś zagospodarowanie tego segmentu to szansa, z której należy korzystać. Każda jednostka wycieczkowa to nie tylko pieniądze, ale także promocja miasta i całego Pomorza – mówi Łukasz Greinke, prezes Morskiego Portu Gdańsk.

