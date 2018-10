Tankowiec ze 130 tys tonami ropy z Nigerii dotarł do Gdańska

Fot. Lotos / materiały prasowe

Tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy z Nigerii przeznaczonej dla PKN Orlen dotarł do terminalu naftowego w Gdańsku.

"Dziś w nocy do gdańskiego #Naftoport.u dotarł tankowiec New Vision ze 130 tys. ton #ropa z Nigerii, która trafi do płockiego zakładu" - czytamy na profilu spółki w serwisie Twitter.

Wcześniej w tym miesiącu PKN Orlen informował, że tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy typu Bonny Light z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie października.

Jeszcze w kwietniu pisaliśmy o tym jak wielki tankowiec z irańską ropą dla PKN Orlen wpływał do Gdańska. Później pojawił się jednak problem. W sierpniu USA wprowadziło sankcje na Iran. Choć Unia Europejska się do nich nie przyłączyła, to okazuje się, że kolejny tankowiec z ropa dla Orlenu pojawi się w Polsce nie z Iranu, ale z Nigerii.

- Konsekwentnie realizujemy zapowiedzianą strategię, poszukując nowych rynków i poszerzając portfel dostawców oraz przerabianych w ramach grupy kapitałowej gatunków ropy - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W ramach dywersyfikacji dostaw ok. 30 proc. ropy przerabianej w Grupie Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych - czytaj innych niż rosyjski. Koncern wzmacnia m.in. zakupy z Zatoki Perskiej, m.in. poprzez długoterminowe relacje z Saudi Aramco.

W kwietniu tego roku firmy podpisały aneks do umowy, który zwiększył dostarczany wolumen ropy saudyjskiej o 50 proc., do 300 tys. ton miesięcznie.

- PKN Orlen pozytywnie ocenia potencjał dostaw z Zatoki Perskiej i pozostaje otwarty na współpracę z producentami z tego regionu w niedalekiej przyszłości - podała spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.