Posłowie PO i .N wyproszeni z KNF. Zawiadomienie prokuratury i interwencja u premiera

Przed 14:00 posłowie Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej próbowali wejść do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego z interwencją poselską. Paulina Henning-Kloska, Marta Golbik i Jarosław Urbaniak chcieli uzyskać wgląd do dokumentów dotyczących afery KNF.

Utknęli jednak na korytarzu Komisji, gdzie spotkał się z nimi Michał Grabka, radca prawny występujący w imieniu KNF. Grabka odmówił posłom kontroli, twierdząc, że Komisja nie jest organem administracji rządowej i posłowie nie mają prawa wglądu do jej dokumentów.

Tuż po tym zajściu posłowie zorganizowali konferencję. Podkreślili, że siedziba KNF nie jest ostatnim miejscem, które chcą skontrolować, a przez odmowę wglądu do dokumentów Komisji złożą zawiadomienie do prokuratury.

- Niewpuszczenie nas i niewydanie dokumentów jest zacieraniem śladów. Chcemy wierzyć w dobrą wolę i we współpracę, jako posłowie opozycji mamy prawo do wglądu w te dokumenty. W związku z odmową wpuszczenia nas do siedziby KNF musimy podjąć kroki prawne i zawiadomić prokuraturę. W poniedziałek będziemy musieli interweniować bezpośrednio w Kancelarii Premiera – powiedziała Marta Golbik, posłanka PO.