Powołano Polską Izbę Handlową w Waszyngtonie. Morawiecki: "To klasyczne win-win"

Fot. Jan Bielecki/East News Mateusz Morawiecki jest zdania, że utworzenie Izby jest kamieniem milowym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu w USA

Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie będzie pogłębiała współpracę z USA. Właśnie ogłoszono jej powołanie.

Polska Izba Handlowa rozpocznie swą działalność w Waszyngtonie, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że czas najwyższy, by zbudować szersze partnerstwo gospodarcze w USA, by te relacje nabrały nowego kształtu.

- Jest to bardzo dobry czas do budowy tych relacji, bo zeszły rok był bardzo dobry dla wymiany handlowej pomiędzy Polską a USA. Ten rok ma być szczególny, gdyż premier Mateusz Morawiecki nas zobowiązał do promocji i swego rodzaju mody na eksport i by te możliwości w tym zakresie dla polskich przedsiębiorców stały się łatwiejsze - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Premier Morawiecki powiedział podczas briefingu z ambasadorem USA Paulem W. Jonesem, że utworzenie Izby jest kamieniem milowym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu w Stanach Zjednoczonych, ale również wzmocnienie obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce.

- To jest klasyczne win-win - podkreślił premier.

Zobacz też: Piotr Adamczyk: wymagania Ukraińców będą rosły

Dodał, że wyraźnie dostrzega, że „bardzo dobra sytuacja gospodarcza, stabilne fundamenty makroekonomiczne, w zakresie długu publicznego, deficytu budżetowego to są takie tematy, które interesują również przedsiębiorców, którzy chcą robić różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, w tym przypadku polsko-amerykańskie".

Emilewicz zadeklarowała, że jej resort będzie wspierać Izbę

- Zbudujemy nowa jakość dyplomacji ekonomicznej w relacjach polsko-amerykańskich - zaznaczyła minister.

Także wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Krzysztof Senger wskazywał podczas konferencji, że Izba ma ważną rolę do odegrania.

- Polska potrzebuje wielu instytucji wspierających relacje gospodarcze między Polską a USA. Izba to szansa na wzmocnienie relacji gospodarczych, by polskie firmy zaistniały na tym rynku - powiedział Senger.

Wyraził nadzieję, że wiele polskich firm zainwestuje na rynku amerykańskim.

Celem powołania Izby jest ułatwianie wymiany handlowej oraz inwestycji pomiędzy amerykańskimi firmami oraz prywatnym i publicznym sektorem w Polsce, a także wspieranie amerykańskich firm planujących działalność w Polsce lub dalszy rozwój.

- Izba będzie aktywnie współpracować z polskim rządem oraz wieloma amerykańskimi i polskimi organizacjami handlowymi - podało ministerstwo w komunikacie.

Funkcję szefa biura będzie sprawował Christofer Jamroz, urodzony w Polsce biznesmen, mieszkający w USA, obecnie prezes wykonawczy St. George Logistics - amerykańskiego dostawcy usług logistycznych i transportowych. Sarah Chamberlain została powołana na starszego doradcę prezesa Izby.

Pierwszym członkiem Izby został PKO Bank Polski.

Według GUS, obroty handlowe Polski z USA wyniosły 12,7 mld dolarów w 2017 roku (22 proc. wzrost r/r). USA były 8. partnerem Polski ze względu na wartość tych obrotów z udziałem 2,7 proc. w eksporcie i 2,9 proc. w imporcie.

Eksport Polski do Stanów zwiększył się o 28 proc. w 2017 wobec 2016 i wyniósł 6,1 mld dolarów, import z USA do Polski wzrósł o 16 proc. w 2017 wobec 2016 do 6,6 mld dolarów.

Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 42 mld dolarów, czytamy w materiale.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl