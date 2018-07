Pożary składów śmieci. Bruksela będzie przyglądać się sytuacji w Polsce

Komisja Europejska będzie monitorowała problem pożarów składów śmieci w Polsce. W ten sposób zareagowała na artykuł w "The Telegraph", który opisał problem mafii śmieciowej w Polsce. Bruksela zaznacza, że egzekwowanie prawa to zadanie polskich władz.

W niedzielnym wydaniu brytyjskiego "The Telegraph" opisano działalność mafii śmieciowej, która zarabia miliony, ściągając śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski. Reporter gazety James Rothwell w reportażu ze Zgierza napisał, że składy śmieci są umyślnie podpalane.

Na artykuł zareagowała Komisja Europejska. - Z pewnym zaniepokojeniem dostrzegliśmy doniesienia medialne o domniemanym nielegalnym recyklingu w niektórych krajach członkowskich - oznajmił rzecznik KE Enrico Brivio podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli.

I went to Poland to find out what happens to UK plastic waste after it's shipped abroad. Well, guess what - it's not being recycled. it's being burned by a 'trash mafia.' My report from Zgierz:https://t.co/i7I6rt1BP2