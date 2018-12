Przeciętny Kowalski pracuje rocznie 1832 godziny. Dużo więcej niż na Zachodzie

Ekonomiści i statystycy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) pierwszy raz przygotowali kompleksowe opracowanie pokazujące, jak długo pracuje się w poszczególnych krajach. Choć podobne raporty do tej pory już powstawały, dopiero teraz dane są w pełni porównywalne między krajami.

Okazuje się bowiem, że w Polsce w 2016 roku przeciętny roczny czas pracy przypadający na jedną zatrudnioną osobę wynosił 1832 godziny. Dla porównania, w sąsiednich Niemczech było to 1448 godzin. Prawie 400 godzin różnicy to tak, jakby Niemiec miał 10 tygodni wolnego więcej niż Polak. Analogicznie można powiedzieć, że Brytyjczyk pracuje 8 tygodni mniej niż my, a Norweg ponad 11.