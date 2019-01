Pracownicze Plany Kapitałowe - dla 3 mln Polaków już w tym roku. Ile można zyskać?

Zarabiasz 3 tys. zł brutto? Przez 45 lat w Pracowniczych Planach Kapitałowych możesz uzbierać 196 tys. zł. To zagwarantuje podniesienie świadczenia na starość o około 1,8 tys. zł.

Zarabiasz co miesiąc 4 tys. zł i do emerytury masz 30 lat? W PPK pojawi się 117 tys. zł. To przez 10 lat pobierania emerytury pozwoli mieć w portfelu o około 1 tys. zł więcej. Na swoją starość odłożysz 58 tys. zł, pracodawca dorzuci 44 tys. zł. Udział państwa to 14 tys. zł.

Masz 55 lat, za 10 lat wybierasz się na emeryturę i zarabiasz 5 tys. zł brutto? W PPK w tym czasie odłożyć możesz 29 tys. zł. To podniesie emeryturę o blisko 300 zł. Ty odłożysz 15 tys. zł, pracodawca dołoży 11 tys. zł, państwo 3 tys. zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną działać od 1 lipca 2019 roku. Ustawa weszła już w życie od 1 stycznia. To jedna z największych zmian w tym roku - do programu trafi za sześć miesięcy blisko 3,3 mln Polaków, w ciągu najbliższych dwóch lat blisko 11 mln. Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie członek zarzadu Polskiego Funduszu Rozwoju twierdzi, że PPK to "interes życia". Dlaczego? Bo do oszczędności dołożą się też pracodawcy.

Jak wygląda PPK w praktyce? Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany drobny procent. Ma to być przynajmniej 2 proc. z pensji brutto - ale pobierane już od pensji netto. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca. On w podstawowej wersji dołoży od siebie 1,5 proc. liczone również od pensji brutto. Do tego co roku do oszczędności dorzuci się państwo w kwocie 240 zł (czyli 20 zł miesięcznie, w pierwszym roku 250 zł).

Podstawy programu

W pierwszej kolejności do PPK trafią ci, którzy pracują w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Co pół roku programem będą obejmowane kolejne firmy. Od 1 stycznia 2020 roku PPK pojawi się w firmach zatrudniających 50 osób. Od połowy 2020 roku program obejmie firmy mające tylko 20 pracowników. Od 2021 roku PPK pojawi się również w firmach z kilkoma pracownikami i jednostkach administracji publicznej.

Co warto pamiętać? PPK nie są powiązane ściśle z emeryturą. To program oszczędnościowy, który będzie obok systemu. Idea jest jednak taka, że pieniądze będą wykorzystywane właśnie na starość. Z PPK można zrezygnować wcześniej, choć wtedy straci się środki od państwa i będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy od zysków. Ile na starość?

Ile można dostać?

Wbrew pozorom przedstawienie konkretnych danych wcale nie jest proste. Kapitał zgromadzony w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez wszystkie lata będzie pracował - pieniądze będą inwestowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. I to właśnie od stopy zwrotu z tych inwestycji sporo zależy. Utrzymanie jej na stałym poziomie przez taki okres czasu nie jest łatwe - w światowej gospodarce mogą się pojawić i gorsze, i lepsze okresy.

Jednocześnie Pracownicze Plany Kapitałowe dla większości Polaków będą programem oszczędnościowym na blisko 40 lat. A przecież - skoro składki odprowadzane są od pensji - w takim czasie będą się znacznie zmieniać. Przez cztery dekady pensje po prostu urosną (nawet, jeżeli nie pójdzie za tym siła nabywcza, a po prostu zareagują na wzrost cen). I o tym warto pamiętać - 2 tys. zł za 40 lat nie oznacza 2 tys. zł dziś. Najłatwiej to pokazać na przykładzie - gdyby dzisiejsza pensja minimalna 2250 zł była podnoszona przez 40 lat o 2 proc. co roku, to dojdzie po takim czasie do ponad 4 tys. zł. A przecież wciąż to będzie pensja minimalna, podążająca za rosnącymi cenami.

Jak liczyliśmy? Przyjęliśmy ostrożne założenia. Uznaliśmy, że pensja osoby odkładającej w PPK będzie rosła w tempie 2 proc. w ciągu roku. Co warto dodać - symulacja nie zakłada zmiany pracy lub okresu bezrobocia. Roczna stopa zwrotu z inwestycji pieniędzy z PPK została ustawiona na poziomie 2 proc. To również ostrożne podejście - zwykle Ministerstwo Finansów we własnych kalkulacjach zakłada 3.

Jednocześnie założyliśmy, że i kobiety, i mężczyźni będą pracować do 65. roku życia. Dlatego w sumie powstały trzy symulacje - dla osoby, która ma 20 lat, dziś zaczyna pracę i ma przed sobą 45 lat odkładania, dla 35-letniej osoby z perspektywą 30 lat pracy i dla 40-letniej osoby, która ma przed sobą 25 lat odkładania. Jednocześnie przyjęliśmy, że zgromadzony kapitał będzie wypłacany przez 10 lat - czyli zostanie przekazany seniorowi w 120 ratach. Taki układ gwarantuje zwolnienie od tzw. podatku Belki i jest sugerowany przez twórców rozwiązania. To oczywiście tylko szacunku - wystarczą drobne różnice w średnim oprocentowaniu, by wyszły spore różnice w zebranej kwocie. Jednocześnie w wyliczeniach uwzględniliśmy okres dekapitalizacji, czyli momentu wypłacania pieniędzy (w którym wciąż zebrane środki pracują i zyskują).

I tak najbardziej skorzystać na PPK mogą ci, którzy będą odkładać jak najdłużej. Po pierwsze uzbierają spory kapitał własny, po drugie sporo dołoży pracodawca, a po trzecie czas inwestycji będzie dłuższy.

Ile odłoży 20 latek, który ma przed sobą 45 pracy?

Dzisiejsza pensja brutto Składka pracownika Składka pracodawcy Odłożone pieniądze w ramach PPK Miesięczne świadczenie Stopa zastąpienia (stosunek świadczenia do ostatniej pensji) 2250 45 33,75 155 165 1480 19 proc. 3000 60 45 196 494 1874 18 proc. 4000 80 60 251 532 2399 17 proc. 5000 100 75 306 595 2925 17 proc. 6000 120 90 361 651 3450 17 proc.

źródło: obliczenia własne money.pl

20-latek, który będzie pracował do 65. roku życia i cały czas odkładał na PPK, może liczyć na przykład na 155 tys. zł oszczędności. Tyle uzbiera, gdy będzie cały czas pracował za pensję minimalną 2250 zł (rosnącą co roku o 2 proc.). Na starość w ratach otrzyma 1480 zł dodatku, a to będzie stanowić 19 proc. jego ostatniej pensji. Jeżeli przez tyle samo lat będzie pracował za 4 tys. zł, to odłoży 251 tys. zł. To zagwarantuje mu 2399 zł dodatku (stanowiącego 17 proc. jego ostatniej pensji).

Ile odłoży 30 latek, który ma przed sobą 35 lat pracy?

Dzisiejsza pensja brutto Składka pracownika Składka pracodawcy Odłożone pieniądze w ramach PPK Miesięczne świadczenie Stopa zastąpienia (stosunek świadczenia do ostatniej pensji) 2250 45 33,75 95 245 908 15 proc. 3000 60 45 120 579 1150 15 proc. 4000 80 60 154 320 1472 14 proc. 5000 100 75 188 077 1794 14 proc. 6000 120 90 221 825 2116 14 proc.

źródło: obliczenia własne money.pl

Druga tabela idealnie pokazuje, jak bardzo długość czasu odkładania wpływa na świadczenie. Osoba, która zacznie Pracowniczy Plan Kapitałowy i ma dziś 30 lat (a więc 35 lat pracy), odłoży znacznie mniej. Odkładając drobny procent z pensji minimalnej, uzbiera 95 tys. zł. To zagwarantuje 908 zł dodatku, co będzie stanowić 15 proc. ostatniej pensji. Pracując z kolei za 4 tys. zł w sumie po 35 latach na koncie PPK pojawi się kwota 154 tys. zł. To daje 1472 zł dodatku do emerytury, co stanowi 14 proc.

Ile odłoży 40 latek, który ma przed sobą 25 lat pracy?

Dzisiejsza pensja brutto Składka pracownika Składka pracodawcy Odłożone pieniądze w ramach PPK Miesięczne świadczenie Stopa zastąpienia (stosunek świadczenia do ostatniej pensji) 2250 45 33,75 53 775 513 11 proc. 3000 60 45 68 042 649 11 proc. 4000 80 60 87 049 830 11 proc. 5000 100 75 106 064 1011 10 proc. 6000 120 90 125 071 1193 10 proc.

źródło: obliczenia własne money.pl

Trzecia tabela z kolei pokazuje, ile odłoży dzisiejszy 40-latek. Przez 25 lat pracy za 3 tys. zł brutto na koncie pojawi się 68 tys. zł oszczędności. A warto podkreślić, że z pensji na rękę co miesiąc będzie odpływać zaledwie 60 zł. Taka kwota na starość pozwoli na 10 lat rat po 649 zł. To około 11 proc. ostatniej pensji.

PPK, czyli pracownik, pracodawca i państwo

O co chodzi w Pracowniczych Planach Kapitałowych? System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do PPK będą podłączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne - niezależnie od formy zatrudnienia.

Co ważne, do programu zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z programu. Jest to więc program dobrowolny dla pracowników. By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Deklarację trzeba będzie ponawiać co cztery lata.

Pracodawcy będą z kolei musieli zapewnić PPK i się przygotować do zmian. Najpierw muszą znaleźć Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zajmie się zarządzaniem pieniędzmi. Później będą podpisywać z TFI umowy w imieniu chętnych pracowników. Eksperci przewidują, że TFI do czasu startu programu przygotują pełen pakiet usług związanych z prowadzeniem PPK, co ma ułatwić pracodawcom życie.

Podziel się

Trzeba pamiętać, że składka pracownicza będzie pobierana od wypłaty na rękę. To znaczy, że na koncie co miesiąc zobaczymy mniej. Pieniądze trafią właśnie na oszczędności. Zarówno składkę pracownika, jak i pracodawcy można podnieść do łącznych 8 proc. wynagrodzenia (4 proc. od pracownika, 4 proc. od pracodawcy). Stać się tak jednak może tylko za zgodą samego zainteresowanego.

Zarobki brutto w zł Zarobki netto bez PPK w zł * Składka na PPK w zł * * Zarobki netto po opłaceniu składki w zł * 2100 1530 42 1488 2200 1600 44 1556 2300 1669 46 1623 2400 1739 48 1691 2500 * 1808* * 50* * 1758* 2600 1877 52 1825 2700 1947 54 1893 2800 2017 56 1961 2900 2087 58 2029 3000 * 2157* * 60* * 2097* 3100 2226 62 2164 3200 2296 64 2232 3300 2366 66 2300 3400 2477 68 2409 3500 * 2505* * 70* * 2435* 3600 2575 72 2503 3700 2644 74 2570 3800 2714 76 2638 3900 2783 78 2705 4000 * 2854* * 80* * 2774* 4100 2923 82 2841 4200 2993 84 2909 4300 3063 86 2977 4400 3132 88 3044 4500 * 3202* * 90* * 3112* 4600 3272 92 3180 4700 3342 94 3248 4800 3411 96 3315 4900 3481 98 3383 5000 * 3550* * 100* * 3450*

źródło: obliczenia własne money.pl

Jak wygląda możliwość wypłaty? Plan Kapitałowy rozpisany jest do 60. lub 65. roku życia i to w tym momencie każdy odkładający będzie postawiony przed wyborem. Może zdecydować się na jednorazową wypłatę 25 proc. zgromadzonych pieniędzy. Z kolei pozostałe 75 proc. zebranych środków może rozłożyć na raty w okresie przynajmniej 10 lat. W ten sposób i od tej kwoty nie będzie musiał opłacać podatków. Może też na raty rozłożyć całośc środków - jak w powyższych przykładach.

Może się zdecydować na wypłatę 100 proc. zgromadzonych środków. Jednak w tym układzie będzie musiał opłacić podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Oczywiście zebraną kwotę można również rozłożyć na więcej rat lub zdecydować się na dożywotnie wypłaty.

Jest również możliwość zerwania oszczędzania w trakcie - wtedy jednak do wycofania są tylko środki wpłacone przez pracownika i część wpłat pracodawcy. Wszystkie premie od państwa trzeba zwrócić i do tego opłacić podatek. Można oczywiście również zbierać dalej i do sprawy wrócić w momencie przejścia na emeryturę. O tym, kiedy będzie można wypłacić pieniądze z PPK, pisaliśmy tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz wczoraj (16:30) JaBędzie jak z OFE i tak potem zabiorą :P wczoraj (16:10) SatineTak a za 20 lat znwonam ukradna te pieniadze jak z OFE wczoraj (18:03) PO to rynsztoka magistry historii politologi filozofii kulturoznawstwa i innych takich cymesów, oraz zaoczny magister Schetyna, niczego w stanie nie byli wymyślić, … Czytaj całość Rozwiń komentarze ( 516 )

Wybrane dla Ciebie