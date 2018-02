Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce. Mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na starość

Fot. Andrzej Stawinski/REPORTER Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. W pierwszej kolejności trafią do nich pracownicy dużych firm

Pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na emerytalną przyszłość Polaków. PiS chce zapisać wszystkich pracujących Polaków do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na starość - takie są efekty programu. Pokazujemy, o ile zmniejszy się wypłata "na rękę".



O co chodzi w Pracowniczych Planach Kapitałowych? System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do PPK będą podłączani wszyscy zatrudnieni, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne - niezależnie od formy zatrudnienia.

Zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z programu. Jest to więc program dobrowolny dla pracowników. By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Taką deklarację trzeba będzie składać do dwa lata, bo właśnie co dwa lata znów zostaniemy zapisani.

Pracodawcy będą z kolei musieli zapewnić PPK i się przygotować do zmian - znaleźć firmę, która zajmie się zarządzaniem pieniędzmi i podpisywać z nią umowy w imieniu chętnych pracowników. Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany drobny procent. Ma to być przynajmniej 2 proc. z pensji brutto - ale pobierane już od pensji netto.

Przykład - zarabiając minimalne 2100 zł brutto, na PPK przeznaczymy 42 zł miesięcznie. Ale to nie koniec. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca. On w podstawowej wersji dołoży od siebie 1,5 proc. liczone również od pensji brutto (czyli 31,5 zł). Tutaj jednak stawka będzie jego dodatkowym kosztem zatrudnienia. Do tego co roku do oszczędności dorzuci się państwo w kwocie 240 zł (czyli 20 zł miesięcznie).

Trzeba pamiętać, że składka pracownicza będzie pobierana od wypłaty na rękę. To znaczy, że na koncie co miesiąc zobaczymy mniej. Pieniądze trafią na oszczędności. I tak zarabiając 3 tys. brutto od pensji netto przeznaczymy na oszczędności 60 zł. Zarabiając 4 tys. zł brutto - już 80 zł. W tabeli poniżej można sprawdzić, jak będzie się rozkładać składka dla pracownika i pracodawcy.

Zarobki w zł (brutto)

Ile oddasz na oszczędności z pensji "na rękę?" (składka podstawowa 2 proc.)

Ile dorzuci do twoich oszczędności pracodawca? (składka podstawowa 1,5 proc.)

Suma oszczędności po 25 latach wpłacania

2100 42 zł

31,5 zł 44 tys. zł 3000 60 zł

45 zł 59 tys. zł 4000 80 zł 60 zł 76 tys. zł 4500 90 zł 67,5 zł 84 tys. zł 5000 100 zł 75 zł 93,5 tys. zł 6000 120 zł 90 zł 110 tys. zł 7000 140 zł 105 zł 127 tys. zł 8000 160 zł 120 zł 143 tys. zł 9000 180 zł 135 zł 160 tys. zł 10000 200 zł 150 zł 177 tys. zł

źródło: obliczenia własne money.pl

Symulacja jest przeprowadzona dla następujących założeń: pracownik na Pracownicze Plany Kapitałowe zdecydował się odkładać podstawową składkę 2 proc. pensji brutto, pracodawca też wpłaca podstawową składkę 1,5 proc. pensji brutto. Obie wartości można podnieść do 4 proc. Zgodzić się na to musi pracownik i pracodawca.

Suma oszczędności po 25 latach wyliczona jest przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 3,5 proc. W wyliczeniach nie jest uwzględniony średni roczny wzrost pensji. Dlaczego? W ten sposób zdecydowanie łatwiej odnieść zebraną i wypłaconą kwotę w stosunku do dzisiejszych zarobków i dzisiejszych cen. W ciągu 25 lat średnia pensja 4,5 tys. zł może się podwoić, gdy wzrost pensji wyniesie 2,5 proc. rok do roku (a takie wyniki w ostatnich latach osiągamy). Ale jednocześnie w tym samym czasie rosnąć będą ceny produktów i usług.

Ile można zaoszczędzić? Osoba zarabiająca przez najbliższe 25 lat pensję minimalną w wysokości 2,1 tys. zł odłoży 44 tys. zł. Po osiągnięciu 60. roku życia będzie mogła wypłacić jednorazowo 25 proc. zebranych pieniędzy, czyli 11 tys. zł. Resztę może rozłożyć na 10 lat rat. Miesięcznie dostawałaby więc 275 zł ekstra. Dlaczego 10 lat? Wtedy uniknie podatku od zysków kapitałowych. A warto zauważyć, że w ciągu dwóch i pół dekady połowę całych oszczędności stanowią wpłaty, połowę właśnie odsetki od odłożonych pieniędzy. O tym, kiedy będzie można wypłacić pieniądze z PPK, pisaliśmy tutaj.

Z programu można zrezygnować w każdym momencie trwania. Pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie, choć pod pewnymi warunkami. Skończenie oszczędzania wcześniej wiązać się będzie np. z utratą bonusów od państwa. Jednocześnie warto dodać, że środki na PPK są w pełni dziedziczne. Po śmierci oszczędzającego trafią do spadku.

Osoba zarabiająca z kolei 4,5 tys. zł odłoży 84 tys. zł. Do wypłaty będzie miała 21 tys. zł. Człowiek z pensją 10 tys. brutto na oszczędnościach zobaczy 177 tys. zł. Po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł wypłacić jednorazowo ponad 44 tys. zł. Co miesiąc w ratach dostanie później ponad 1,1 tys. zł.

Na Pracownicze Plany Kapitałowe trzeba zerknąć z jeszcze jednej perspektywy - składka na PPK obniża comiesięczną pensję. W tabeli niżej pokazujemy, jak się zmienią wypłaty netto pracowników, którzy zostaną w programie. Obliczenia są dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i odkładających w PPK podstawową 2 proc. składkę.

Zarobki brutto w zł

Zarobki netto bez PPK w zł

Składka na PPK w zł

Zarobki netto po opłaceniu składki w zł

2100 1530 42 1488 2200 1600 44 1556 2300 1669 46 1623 2400 1739 48 1691 2500 1808 50 1758 2600 1877 52 1825 2700 1947 54 1893 2800 2017 56 1961 2900 2087 58 2029 3000 2157 60 2097 3100 2226 62 2164 3200 2296 64 2232 3300 2366 66 2300 3400 2477 68 2409 3500 2505 70 2435 3600 2575 72 2503 3700 2644 74 2570 3800 2714 76 2638 3900 2783 78 2705 4000 2854 80 2774 4100 2923 82 2841 4200 2993 84 2909 4300 3063 86 2977 4400 3132 88 3044 4500 3202 90 3112 4600 3272 92 3180 4700 3342 94 3248 4800 3411 96 3315 4900 3481 98 3383 5000 3550 100 3450

źródło: obliczenia własne

Kiedy wystartują PPK? Najwcześniej 1 stycznia 2019 roku. W tej chwili rządowa ustawa jest w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. Pewne założenia wciąż się mogą zmienić. Na pierwszy ogień pójść mają duże przedsiębiorstwa - zatrudniające powyżej 250 osób. To one zaczną zapisywanie pracowników do PPK. Pieniędzmi będą zarządzać i inwestować wybrane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.