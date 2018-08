Kopalni nie stać na pracownicze plany kapitałowe. Tchórzewski broni górników

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER "Nie" dla PPK w nerentownych kopalniach. To postulat ministra energii

Zdaniem Tchórzewskiego nie wszystkie kopalnie powinny się zrzucać na pracownicze plany kapitałowe. Minister energii chce wyłączyć z planów górnictwo węgla kamiennego. Uważa, że PPK sprawią, że utrzymanie kopalni będzie kosztowało budżet jeszcze więcej.

Nierentownych kopalni nie stać na składki płacone od 2019 r. na PPK - to według "Rzeczpospolitej" stanowisko ministra Tchórzewskiego. Ma on zabiegać, by z planów wyłączyć całe górnictwo węgla kamiennego. Ze wstępnych wyliczeń resortu wynika, że plany mają kosztować kopalnie dodatkowe 107 mln zł rocznie.

Według związkowców PPK mogą kosztować zakłady jeszcze więcej. Według ministerstwa wprowadzenie w życie projektu sprawi, że górnicy będą do ręki dostawać mniej. To z kolei może sprawić, że górnicy zażądają podwyżek. To postawi natomiast nierentowne kopalnie w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Co na to resort finansów? W oficjalnej korespondencji do Tchórzewskiego pisze, że póki co, nie uwzględnienia tego postulatu. Ministerstwo mówi, ze pracownicy branży górniczej będą mogli odmówić przystąpienia do PPK na takich samych zasadach jak przedstawiciele wszystkich innych branż w Polsce.

Rząd chce ruszyć z PPK w połowie przyszłego roku. Każdemu pracownikowi, który będzie chciał oszczędzać w ten sposób, pracodawcy mają dokładać 1,5 proc. jego pensji.

