Pracownicze Plany Kapitałowe coraz bliżej. To rewolucja również dla firm

Fot. Piotr Kamionka REPORTER Pracownicze Plany Kapitałowe zaczął tworzyć jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki. Program skończyła już Teresa Czerwińska, minister finansów

2,8 mln firma czeka prawdziwa rewolucja. Pracownicze Plany Kapitałowe to dla nich koszt i nowe obowiązki. Część nowości będzie trzeba wprowadzać już od połowy przyszłego roku. Tłumaczymy krok po kroku co dla firm oznacza PPK.

Pracownik, pracodawca i państwo mają wspólnie zrzucać się na emerytalną przyszłość Polaków. PiS chce zapisać wszystkich pracujących Polaków do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mniejsza pensja co miesiąc, ale więcej pieniędzy na starość - takie są efekty programu. I choć w PPK mówi się głównie o pracownikach, to dla przedsiębiorców będzie to również prawdziwa rewolucja.

Nowe obowiązki

Dlaczego? Bo zgodnie z projektem ustawy, każda firma, która zatrudnia co najmniej jedną osobę (za którą odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS) powinna utworzyć PPK. W skrócie wdrożenie będzie wyglądało tak: firma musi wybrać odpowiednią instytucję finansową, podpisać z nią umowę, podpisać z pracownikami dokumenty i odprowadzać składki za zatrudnionych.

Odprowadzać, czyli mówiąc wprost: dorzucać się do systemu. PPK to system, w którym pojawią się pieniądze zarówno pracowników, jak i pracodawców oraz państwa. W wersji podstawowej pracodawca za każdego pracownika odprowadzi 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. I tak osoba zarabiająca 3 tys. zł brutto, będzie kosztować dodatkowe 45 zł.

Co ważne, pracodawca będzie musiał wpłacać środki w terminie. W ustawie znalazła się propozycja kary dla tych, którzy będą unikać tego obowiązku. To grzywna od 1 tys. zł do nawet 1 mln zł.

W tabeli przedstawiamy, ile pracodawcy będą musieli dokładać za każdego pracownika. W sumie duże przedsiębiorstwa w pierwszym roku będą musiały zapłacić blisko 800 mln zł.

Co oznacza PPK dla pracodawców? Wynagrodzenie pracownika Składka pracownika 2 proc. (pobierana od pensji netto, wyliczana od pensji brutto)

Składka pracodawcy 1,5 proc. (odprowadzana przez pracodawcę) 2500 50 37,5 3000 60 45 3500 70 52,5 4000 80 60 4500 90 67,5 5000 100 75 5500 110 82,5 6000 120 90 6500 130 97,5 7000 140 105

Termin - co pół roku

Obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych rozłożony jest w czasie. Od 1 lipca 2019 roku PPK będą musiały tworzyć podmioty, które zatrudniają przynajmniej 250 osób. Co ważne - stan zatrudnienia będzie brany z ostatniego dnia grudnia 2018 roku. Wbrew pozorom wcale nie będzie to mała grupa. W dużych firmach pracuje w tej chwili blisko 3,3 mln Polaków. Do PPK najpewniej wejdzie z tej grupy 2,4 mln.

Pół roku później Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną obowiązywać w mniejszych podmiotach. Od stycznia 2020 roku firmy, które mają przynajmniej 50 pracowników będą miały obowiązek stworzenia PPK i odprowadzania składek za pracowników. Od 1 lipca 2020 roku PPK pojawi się w jeszcze mniejszych podmiotach - trafi do firm, które mają powyżej 20 pracowników. Cała reszta firm do PPK trafi po 1 stycznia 2021 roku. Wystarczy, że będą zatrudniały 1 pracownika. To oznacza, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie dotyczą w tej chwili samozatrudnionych.

Co ważne, jest kilka wyjątków. Pracownicze Plany Kapitałowe ominą pracodawcę, który prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny i odprowadza składki w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Do programu w firmie musiało jednak przystąpić przynajmniej 25 proc. osób zatrudnionych. PPK mogą uniknąć też mikroprzedsiębiorcy. Jak? Tylko i wyłącznie w wypadku, gdy wszyscy zatrudnieni zrezygnują z wpłat na program oszczędnościowy. Co istotne, pracodawca nie może ich do tego namawiać.

Podpis firmy i pracownika

To na barkach pracodawcy będzie spoczywało podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Jednocześnie to pracodawca będzie prowadził Pracownicze Plany Kapitałowe w imieniu i na rzecz zatrudnionych. Co to oznacza? To pracodawca będzie odprowadzał składki (za pracownika i własne) na rzecz PPK. Będzie obliczał, ile musi wpłacić i sam wpłacał za wszystkich zatrudnionych. Jednocześnie to pracodawca będzie przekazywał wszystkie informacje o stanie konta pracownikom.

Co ważne - instytucję finansową, która będzie opiekowała się PPK pracodawca musi wybrać w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeżeli ich nie ma, będzie musiał w tym celu dogadać się z reprezentacją pracowników. Tryb wyłonienia takich osób pracodawca ustali już sam.

Z ustawy wynika, że na barkach pracodawców będzie też gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK.

Są również korzyści. Analitycy PwC przypominają, że składki wnoszone przez pracodawcę nie będą wliczane do wynagrodzenia pracownika, które przecież stanowi podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie płacone przez pracodawcę składki, będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak samo pracodawca może rozliczyć pozostałe wydatki związane z wdrożeniem i realizacją przepisów o PPK.

Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich potwierdza, że Pracownicze Plany Kapitałowe będą dodatkowym obciążeniem dla pracodawców. - Nie ma co do tego wątpliwości, że PPK będą wymagać zaangażowania ludzi i systemów w firmach. Jednocześnie pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę, że powszechny system oszczędnościowy sprawi, że przyśpieszy gospodarka. A to dla nich już wymierne, choć odsunięte w czasie, korzyści - mówi.

