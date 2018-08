Pracownicze Plany Kapitałowe coraz bliżej. Rewolucja emerytalna według PiS już tuż-tuż

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Pracownicze Plany Kapitałowe zaczął tworzyć jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki. Program skończyła już Teresa Czerwińska, minister finansów

To ma być rewolucja w oszczędzaniu. Przez kilkadziesiąt lat Polacy będą otrzymywać ciut mniejsze wynagrodzenie na rękę, by na starość mieć dodatkowe oszczędności. Pracownicze Plany Kapitałowe są coraz bliżej - we wtorek projektem ustawy zajmie się Rada Ministrów.



Przeraził się ostatni list z ZUS? Prognozowana emerytura nie wystarcza nawet na podstawowe opłaty, a co dopiero na życie? Prawo i Sprawiedliwość właśnie zaczyna reformę oszczędnościową Polaków. Sami odłożą pieniądze, by na starość mieć co wydawać. Takie są założenia projektu.

Nieco mniejsza wypłata "na rękę", ale wyższa emerytura za kilkadziesiąt lat - to skrót rządowego programu oszczędzania. Na bezpieczną przyszłość zrzucą się solidarnie pracownicy, pracodawcy i państwo. Tak właściwie wyglądają Pracownicze Plany Kapitałowe.

PPK obiecywał jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki, dzieło dokończyła minister finansów Teresa Czerwińska. We wtorek, chwilę po godzinie 10 premier rozpocznie posiedzenie rządu i zacznie omawiać właśnie ten projekt. To numer jeden wtorkowego spotkania ministrów. Jeżeli PiS chce, żeby projekt wystartował w 2019 roku, to faktycznie musi się śpieszyć.

To już ostatnia prosta, by pomysł trafił do Sejmu. Projekt przeszedł już konsultacje społeczne, międzyresortowe i burzliwe debaty ze stroną społeczną - pracodawcami i związkami zawodowymi. A teraz rządzący powtarzają, że PPK na pewno nie podzielą losu OFE. Dlaczego? Bo pieniądze zawsze będą naszą własnością, nie wpadną do żadnego systemu.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to w zasadzie długoterminowy program oszczędnościowy. Dla każdego chętnego i pracującego Polaka. Rząd na każdym kroku podkreśla, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie mają nic wspólnego z systemem emerytalnym. Jednak nie ma wątpliwości, że cel mają jeden - sprawić, że Polacy będą więcej pieniędzy na starość. Ale tylko, gdy sami zaoszczędzą.

System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do PPK będą podłączani wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne - niezależnie od formy zatrudnienia. Co ważne – ta zasada nie dotyczy samozatrudnionych.

Pieniądze - zebrane na indywidualnym koncie PPK - będą inwestowane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Ich wyborem zajmą się pracodawcy wspólnie ze związkami zawodowymi. Mówiąc w dużym uproszczeniu - pracodawca podpisze umowę z jednym z uprawnionych podmiotów do zarządzania środkami. Pracownik, zmieniając miejsce pracy, weźmie niejako ze sobą środki do nowego miejsca, i nowego zarządzającego.

Zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z programu. By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Deklarację będzie się składało co cztery lata. W innym wypadku po takim okresie zostaniemy automatycznie zapisani.

Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany drobny procent. Dla zarabiających więcej niż pensja minimalna, czyli 2,1 tys. zł, ma to być przynajmniej 2 proc. z pensji brutto - ale pobierane już od pensji netto. Przykład - zarabiając minimalne 2100 zł brutto, na PPK przeznaczymy 42 zł miesięcznie. Ale to nie koniec. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca. On w podstawowej wersji dołoży od siebie 1,5 proc. liczone również od pensji brutto (czyli 31,5 zł). Tutaj jednak stawka będzie jego dodatkowym kosztem zatrudnienia. Do tego co roku do oszczędności dorzuci się państwo w kwocie 240 zł (czyli 20 zł miesięcznie). Obie wartości można dobrowolnie podnieść do 4 proc. - w sumie więc 8 proc. wynagrodzenia trafi na PPK. Zgodzić się na to musi pracownik i pracodawca.

Ile to da?

Symulacja jest przeprowadzona dla następujących założeń: pracownik na Pracownicze Plany Kapitałowe zdecydował się odkładać podstawową składkę 2 proc. pensji brutto, pracodawca też wpłaca podstawową składkę 1,5 proc. pensji brutto.

Zarobki w zł (brutto)

Ile oddasz na oszczędności z pensji "na rękę?" (składka podstawowa 2 proc.)

Ile dorzuci do twoich oszczędności pracodawca? (składka podstawowa 1,5 proc.)

Suma oszczędności po 25 latach wpłacania

2100 42 zł

31,5 zł 44 tys. zł 3000 60 zł

45 zł 59 tys. zł 4000 80 zł 60 zł 76 tys. zł 4500 90 zł 67,5 zł 84 tys. zł 5000 100 zł 75 zł 93,5 tys. zł 6000 120 zł 90 zł 110 tys. zł 7000 140 zł 105 zł 127 tys. zł 8000 160 zł 120 zł 143 tys. zł 9000 180 zł 135 zł 160 tys. zł 10000 200 zł 150 zł 177 tys. zł

Suma oszczędności po 25 latach wyliczona jest przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 3,5 proc. W wyliczeniach nie jest uwzględniony średni roczny wzrost pensji. Dlaczego? W ten sposób zdecydowanie łatwiej odnieść zebraną i wypłaconą kwotę w stosunku do dzisiejszych zarobków i dzisiejszych cen. W ciągu 25 lat średnia pensja 4,5 tys. zł może się podwoić, gdy wzrost pensji wyniesie 2,5 proc. rok do roku (a takie wyniki w ostatnich latach osiągamy). Ale jednocześnie w tym samym czasie rosnąć będą ceny produktów i usług. Stąd wartości wyrażone są w dzisiejszych cenach, bez uwzględniania wzrostu płac i inflacji.

Ile można zaoszczędzić? Osoba zarabiająca przez najbliższe 25 lat pensję minimalną w wysokości 2,1 tys. zł odłoży 44 tys. zł. Po osiągnięciu 60. roku życia będzie mogła wypłacić jednorazowo 25 proc. zebranych pieniędzy, czyli 11 tys. zł. Resztę może rozłożyć na 10 lat rat. Miesięcznie dostawałaby więc 275 zł ekstra. Dlaczego 10 lat? Wtedy uniknie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. To 19 proc.

Osoba zarabiająca z kolei 4,5 tys. zł odłoży 84 tys. zł. Do wypłaty będzie miała 21 tys. zł. Człowiek z pensją 10 tys. brutto na oszczędnościach zobaczy 177 tys. zł. Po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł wypłacić jednorazowo ponad 44 tys. zł. Co miesiąc w ratach dostanie później ponad 1,1 tys. zł.

Ministerstwo Finansów szacuje, że oszczędzający przez 40 lat pracownik, który dostaje średnią pensję 4,5 tys. zł, zbierze ponad 230 tys. zł. To podniesie jego emeryturę o ponad tysiąc złotych - co miesiąc. Gdy zdecyduje się zwiększyć składkę, na emeryturze będzie mógł zyskać ponad 2 tys. zł.

Rezygnacja w każdym momencie

Z programu można zrezygnować w każdym momencie trwania. Pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie, choć pod pewnymi warunkami.

W całości wypłacić można środki płacone z własnej pensji - rezygnuje się w ten sposób z państwowych dodatków. Składki opłacane przez pracodawcę można wypłacić w części - 70 proc. trafi do wypłacającego, 30 proc. trafi na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie wypracowany i wypłacony zysk będzie opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19 proc.

Warto podkreślić, że PPK jest programem oszczędnościowym. Nie ma nic wspólnego z systemem ubezpieczeń społecznych ani żadnym systemem podatkowym. Nie jest również polisą ubezpieczeniową. To prywatne środki, oszczędzane przez pracownika przy udziale pracodawcy i państwa. Jednocześnie warto dodać, że środki na PPK są w pełni dziedziczne. Po śmierci oszczędzającego trafią do spadku.

Niższa pensja

Na Pracownicze Plany Kapitałowe trzeba zerknąć z jeszcze jednej perspektywy - składka na PPK obniża comiesięczną pensję. W tabeli niżej pokazujemy, jak się zmienią wypłaty netto pracowników, którzy zostaną w programie. Obliczenia są dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i odkładających w PPK podstawową 2 proc. składkę.

Zarobki brutto w zł

Zarobki netto bez PPK w zł

Składka na PPK w zł

Zarobki netto po opłaceniu składki w zł

2100 1530 42 1488 2200 1600 44 1556 2300 1669 46 1623 2400 1739 48 1691 2500 1808 50 1758 2600 1877 52 1825 2700 1947 54 1893 2800 2017 56 1961 2900 2087 58 2029 3000 2157 60 2097 3100 2226 62 2164 3200 2296 64 2232 3300 2366 66 2300 3400 2477 68 2409 3500 2505 70 2435 3600 2575 72 2503 3700 2644 74 2570 3800 2714 76 2638 3900 2783 78 2705 4000 2854 80 2774 4100 2923 82 2841 4200 2993 84 2909 4300 3063 86 2977 4400 3132 88 3044 4500 3202 90 3112 4600 3272 92 3180 4700 3342 94 3248 4800 3411 96 3315 4900 3481 98 3383 5000 3550 100 3450

Rząd PiS zakładał, że PPK zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku. W pierwszej kolejności do PPK dołączą pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 250 osób. Od dłuższego czasu mówi się jednak, że bardziej realny jest 2020 rok niż najbliższy. Ustawa musiałaby przejść przez parlament w ekspresowym tempie - a przecież do programu muszą przygotować się przedsiębiorcy.

