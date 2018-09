Premier obiecuje kolejowe przyśpieszenie: modernizację linii i przywrócenie niektórych starych połączeń

- Linie kolejowe były w III Rzeczypospolitej właściwie zwijane. Kiedy w 1989 r. zaczynał się okres wolnej Polski, było ok. 30 tys. km linii kolejowych. Dzisiaj jest to ok. 19 tys. – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w sobotę 29 września w uroczystości podpisania umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych linii kolejowej na odcinku Ozorków – Łęczyca (woj. łódzkie), informuje serwis PAP.