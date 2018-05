Prezes wielkiej firmy deweloperskiej w areszcie. Podejrzany o udział w foreksowych oszustwach

Fot. Keith Allison/Flickr W Millenium Plaza w Warszawie mieściły się biura firm założonych przez Reuven H.

Obywatel Rumunii i Izraela, do niedawna prezes Atlas Management Company - Reuven H. - został zatrzymany przez polską prokuraturę. Zarzuty? Udział w grupie przestępczej oferującej Polakom ryzykowne inwestycje.

Reuven H., prezes firmy zarządzającej notowanym na GPW deweloperem Atlas Estates, został zatrzymany w lutym na trzy miesiące i w areszcie posiedzi do 13 maja 2018 roku – dowiedział się "Puls Biznesu". Trwa śledztwo, a prokuratura gromadzi materiały dowodowe. Zamroziła również 5 mln zł, jako zabezpieczanie majątkowe.

Jak poinformowała spółka AMC, ich wieloletni prezes, ze skutkiem natychmiastowym przestał pełnić rolę CEO w spółce 12 lutego 2018 r. Przyczyną miały być powody osobiste.

Faktycznie jednak Reuven H. wraz z kilkunastoma innymi osobami oskarżony jest o udział w międzynarodowej grupie przestępczej, która oszukała 326 osób na ponad 15 mln zł. Chodzi o działalność na rynku foreksowym 6 firm, całkowicie nie związanych z działalnością AMC.

Forex w Polsce. KNF przygotowała nowe obowiązki dla brokerów

Jak ustalił "PB", wśród nich są Labor Poland i BloomFX. O tej ostatniej pisaliśmy wielokrotnie w money.pl i jako pierwsi informowaliśmy o pretensjach klientów oszukanych przez naciągaczy. Reuven H. nie przyznawał się wówczas do związków z tą firmą.

Tym czasem z ustaleń śledczych wynika, że obie firmy były założone przez Reuvena H. w 2013 roku, a dwa lata później przejęte przez jego syna Asafa. Siedziby miały w biurowcu Millenium Plaza w Warszawie.

Pracownicy wydzwaniali do inwestorów agresywnie namawiając do inwestowania, które miały przynieść szybkie i bezpieczne zwroty. Przynosiły jednak traty do ponad 600 tys. zł – pisze "PB".

Pieniądze klientów miały być przeznaczane m.in. na wynagrodzenia i prywatne cele szefów firm – tak biznesowe jak i rozrywkowe. W śród nich działalność funkcjonującej na dachy Millenium Plazy dyskoteki Club 27 – zarządzanej przez Reuvena H. i jego wspólnika.

Jak dowiedział się "PB", wciąż trudno jest określić termin zakończenia śledztwa w tej sprawie.