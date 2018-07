Wniosek o areszt dla prezydenta Żyrardowa odrzucony. Sąd zdecydował

Fot. Polska Press Sąd nie widzi powody, by posyłać prezydenta Żyrardowa za kratki.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim nie uwzględnił wniosku o areszt dla prezydenta Żyrardowa.



Według sądu prezydent Żyrardowa Wojciech J. nie musi spędzić najbliższych trzech miesięcy za kratkami, o co wnioskowała prokuratura.

Sąd zastosował wobec podejrzanego nieizolacyjne środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe i zakaz zbliżania się do potencjalnych świadków - poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler. Dodał, że prokuratura będzie się odwoływać od tej decyzji.

Jak już pisaliśmy, Wojciech J. oraz dwaj biznesmeni z Rewala i Gryfic zostali zatrzymani w piątek. Są podejrzani są o ustawianie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości w nadmorskiej gminie Rewal.

Chodzi między innymi o przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul. Klifowej w Rewalu. Były położone blisko plaży i miały być warte ok. 1,5 mln zł. Przed sprzedażą należały one do gminy Żyrardów. Zdaniem prokuratury w zamian za 80 tys. zł prezydent miał przekazywać dwóm przedsiębiorcom informacje o przetargu.

Wniosek o areszt dotyczył tylko prezydenta Żyrardowa. Wobec dwóch pozostałych podejrzanych prokurator zastosował "wolnościowe środki zapobiegawcze".

