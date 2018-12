Pekao spodziewa się spowolnienia w gospodarce. Bezrobocie już nie będzie niższe

"Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2019 roku spowolni do 3,5 proc. z 5 proc. oczekiwanych w 2018 roku" - uważają ekonomiści Banku Pekao. Wskazują, ze pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku.

Eksperci sugerują, że prawdopodobieństwo osiągnięcia podobnego wzrostu gospodarczego co w tym roku jest znikome z uwagi na słabsze otoczenie zewnętrzne, mniejsze zamówienia eksportowe i słabnącą gospodarkę niemiecką.

"Spowolnienie globalne jest faktem i będzie postępować. Czynniki wewnętrzne hamujące wzrost gospodarczy to słabnąca dynamika zatrudnienia. Zakładamy kontynuację tego trendu - takie są również sygnały płynące z ankiet NBP" - wskazuje Pekao.

Dodaje, że stopa bezrobocia dotknęła poziomów bezrobocia naturalnego. Nie widzi powodów, by schodziła jeszcze niżej i jest to nowa sytuacja. Przez ostatnie 30 lat problemem był nadmiar rąk do pracy w Polsce.