PKB rośnie powyżej 5 proc. Inwestycje ruszyły z kopyta

Polska gospodarka w rok urosła o 5,1 proc. - informuje Główny Urząd Statystyczny, czym potwierdził wstępne dane sprzed szesnastu dni. To oznacza utrzymanie dynamiki z poprzedniego kwartału.

Z komunikatu GUS wynika, że w trzecim kwartale głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. W skali roku wyniósł 6,2 proc., w porównaniu do 4,4 proc. w drugim kwartale i 6,6 proc. w kwartale pierwszym.

Gdyby przeliczyć na punkty procentowe wzrostu, to na 5,1 proc. składa się spożycie indywidualne +2,7 pkt. proc., spożycie publiczne +0,6 pkt. proc., inwestycje w środki trwałe +1,7 pkt. proc., przyrost rzeczowych środków trwałych +1 pkt. proc. i ujemne saldo obrotów z zagranicą -0,9 pkt. proc. Po pozytywnym wpływie eksportu netto w drugim kwartale (+0,9 pkt. proc. wzrostu PKB), tym razem handel zagraniczny odjął punkty od wzrostu gospodarczego.

Inwestycje ruszyły z kopyta

Jak widać największe znaczenie ma konsumpcja indywidualna, ale wyraźnie duży skok widać w inwestycjach. Te wzrosły o aż 9,9 proc. rok do roku, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Wzrost gospodarczy ma solidniejsze podstawy. To najwyższe tempo inwestycji od pierwszego kwartału 2015 roku. Być może ich motorem jest niskie bezrobocie - zamiast szukać nowych pracowników i jeszcze bardziej podwyższać pensje firmy kupują maszyny?