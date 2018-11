PKB Polski zaskoczył analityków. Źle w Niemczech, ale nie u nas

Polska gospodarka w rok urosła o 5,1 proc. - informuje Główny Urząd Statystyczny na bazie wstępnych danych, które często się później potwierdzają. To oznacza tylko nieznaczne spowolnienie dynamiki wzrostu w porównaniu z tym, co było ogłaszane w poprzednich kwartałach. Dużo łagodniejsze niż oczekiwali ekonomiści, którzy dawali nam szanse na zaledwie 4,7 proc. wzrostu.

Patrząc na to co się dzieje na świecie, a głównie w Niemczech, można się było spodziewać, że obecnie za sukces będzie trzeba brać utrzymanie ponad czterech procent wzrostu. Tymczasem Polska gospodarka zaskakuje.

5,1 proc. to bardzo wysoko, porównując z innymi krajami świata. Japonia zaliczyła spadek PKB o 1,2 proc. rok do roku, a Niemcy wzrost o zaledwie 1,1 proc. rdr, ale już licząc kwartał do kwartału był spadek. Gorzej też było w przypadku Czech, gdzie tempo wzrostu spadło do 2,3 proc., w Holandii - wzrost 2,4 proc. - oraz w Rosji (+1,3 proc.). We wszystkich tych krajach to najsłabsze tegoroczne dane.