Polski PKB przyśpieszył. Rekord dziesięciolecia wyrównany

Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 5,2 proc. - podał GUS. To wyrównanie dziesięcioletniego rekordu. - Wzrost gospodarczy na piątkę z plusem - oceniają eksperci.



W czwartym kwartale 2017 roku polska gospodarka urosła o 4,9 proc., a w trzecim o 5,2 proc. To był najlepszy wynik od prawie dziesięciu lat, czyli od drugiego kwartału 2008, uzyskany dzięki najwyższym w historii inwestycjom. W pierwszym kwartale 2018 r. gospodarka go powtórzyła.

Szybki wskaźnik opublikowany przez GUS 15 maja wskazywał na wzrost o 5,1 proc., więc nowe dane poprawiły i tak już niezłe wyniki. To dane niewyrównane sezonowo, tj. nieskorygowane o liczbę dni roboczych. W porównaniu z czwartym kwartałem PKB poszedł w górę o 1,6 proc.

- Wzrost gospodarczy na piątkę z plusem - oceniali już poprzednie niższe dane ekonomiści PKO BP. - Silne tendencje wzrostowe w gospodarce utrzymały się. Nadal spodziewamy się, że 2018 będzie równie udany dla polskiej gospodarki co 2017, a wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,6 proc. - dodają.

Wzrost gospodarczy Polski (dynamika kwart. PKB w proc. rok do roku)





Przypomnijmy, że po pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku polski rząd mógł się pochwalić "zaledwie" 4,1 proc. wzrostu gospodarki i 4 proc. po kolejnych trzech miesiącach. Jest więc dużo dużo lepiej.

Inwestycje mocno w górę

Dobre dane zawdzięczamy w dużej mierze inwestycjom. Te wzrosły o aż 8,1 proc. rok do roku. To konsekwencja uruchomienia nakładów publicznych na infrastrukturę. W przełożeniu na dynamikę PKB dało to +0,9 pkt. proc. (z 5,2 proc.). Aż +1,9 pkt. proc. do PKB dołożył przyrost rzeczowych środków obrotowych.

Podstawą wzrostu jest jednak wciąż konsumpcja. Spożycie gospodarstwach domowych wzrosło o 4,8 proc. rok do roku, co dało +3,0 pkt. proc. w dynamice PKB.

Najgorzej wygląda kwestia obrotów z zagranicą. Przewaga importu nad eksportem odjęła aż 1,2 pkt. proc. od wzrostu gospodarki. To po części konsekwencja mocnego złotego. W drugim kwartale sytuacja powinna się odwrócić, bo złoty wrócił do poziomów sprzed roku. Eksport wzrósł o 1,1 proc. w pierwszym kwartale, a import o 3,5 proc.

W zestawieniu branżowym, największe powody do zadowolenia są z budownictwa - dynamika w pierwszym kwartale wyniosła 24,4 proc. rdr. Spory wzrost odnotowała też branża finansowa i ubezpieczeniowa. Przemysł wzrósł o 5,3 proc.

Dane o PKB wyrównane sezonowo, tj. skorygowane o liczbę dni roboczych są podobne - wzrost w 1 kw. 2018 r. wyniósł 5 proc. To dużo lepszy wynik niż w czwartym kwartale ub.r., gdy było 4,4 proc. rdr, ale słabszy niż w kwartale kwartale (+5,5 proc.).

