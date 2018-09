Program Maluch+. Minister Rafalska ogłosiła termin nowej edycji

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

W listopadzie ruszy program Maluch+ 2019 – poinformowała na swoim Twitterze Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Rząd przeznaczy 450 mln zł na rozwój żłobków.

Program Maluch+ ma wspierać rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Jego celem jest zwiększenie liczby żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz partycypacja w kosztach utrzymania tych dotychczasowych.

Program ruszył w 2017 roku. Jego trzecią edycję zapowiedziała właśnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

- W listopadzie ruszy Maluch Plus 2019. Nowi włodarze miast będą mogli przekuć swoje programy wyborcze w rzeczywistość. To szansa na nowe miejska opieki dla najmłodszych dzieci – napisała na swoim twitterowym profilu minister Rafalska.

Na 2019 rok przeznaczony został budżet wysokości 450 mln zł. - "W nowej edycji resortowego programu (...) podnosimy kwotę przeznaczoną na utworzenie jednego miejsca opieki żłobkowej z dotychczasowych 20 tys. zł do 30 tys. zł – informowała podczas briefingu prasowego w Łęczycy szefowa resortu.

Program Maluch plus. Czy budżet wytrzyma kolejne wydatki?

Pieniądze na nowe miejsca są bardzo potrzebne. Mimo zwiększenia finansowania, sytuacja z liczbą miejsc dostępnych dla dzieci do lat 3 jest w Polsce bardzo zła. Miejsc w żłobkach wystarcza jedynie dla ok. 9 proc. polskich dzieci, co powoduje, że jesteśmy wciąż w ogonie Europy.

W ubiegłym roku zapowiadane wydatki na ten program miały sięgnąć pół miliarda złotych i być rekordowym wsparciem dla żłobków. Faktycznie jednak z budżetu rząd w 2017 roku na żłobki wydał ledwie 151 mln zł. Czyli dokładnie tyle samo, co w poprzednich dwóch latach. Wydatki te zaplanowało jeszcze PO-PSL. Dlatego też w 2018 pula miała sięgnąć blisko 480 mln zł,ostatecznie kwota stanęła na 450 mln zł.

