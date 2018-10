Próba błyskawicznego uchwalenia nowego prawa przyznającego Polakom czternasty dzień wolny w roku doprowadziła także do absurdalnej sytuacji, w której 12 listopada mielibyśmy czcić nie wydarzenia z dnia 11 listopada 1918 r., ale wszystko, co wydarzy się 11 listopada 2018 r. Ten absurd z dokumentu próbował usunąć senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski, jednak parlamentarzyści odrzucili jego wniosek o uwzględnienie poprawki.

Styl pracy nad ustawą zgłoszoną przez posłów PiS nie podobał się nawet ich partyjnemu koledze Janowi Marii Jackowskiemu. Jak mówił, Senat został postawiony "pod ścianą". - Słuszna i szlachetna idea, by uczcić to doniosłe wydarzenie, została sprowadzona do dyskusji, jak w sposób formalno-prawny wyjść z tej sytuacji – podkreślił. Polityk skrytykował także fakt, że w Senacie nie pojawili się przedstawiciele wnioskodawców i rządu, by odpowiedzieć na wątpliwości. Z sali padły wówczas słowa, że to lepiej, iż ich nie ma, gdyż zostaliby „zlinczowani”.