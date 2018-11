Prokuratura blokuje poręczenie za Piotra Osieckiego. "To nadużycie uprawnień"

Skąd wzięła się suma 108 mln zł poręczenia majątkowego? - To jest kwota weksli złożonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, które zgłosiły się do nas, obrońców, chcących poręczyć za Piotra Osieckiego, po to, by mógł odpowiadać z wolnej stopy - powiedziała po posiedzeniu sądu mec. Katarzyna Szwarc, obrończyni byłego prezesa Altusa.