Protest nauczycieli się rozszerza. Od 17 do 21 grudnia nieczynne będą też przedszkola

- To ogromny kłopot. Oczywiście dobrze, że mamy trochę więcej czasu na załatwienie opieki, jak pisze dyrekcja. Ciągle jednak pozostają dzieci, którymi, ktoś się musi zająć. W większości znanych mi rodzin nie ma opcji, by któryś z rodziców mógł wziąć urlop w ostatnim tygodniu przed świętami - mówi Karolina.

Co z maluchami?

Jak we wtorek mówił nam Sławomir Broniarz, prezes ZNP, jego związek nie mam z tym nic wspólnego. - To oddolna akcja nauczycieli. Związek decyzje o formie protestu podejmie 18 grudnia. Ten, który może wystartować już 17 grudnia, to oddolna inicjatywa nauczycieli. Podzielamy wraz z nimi opinie, że warto walczyć o płacę, ale to nie jest nasza decyzja - mówił związkowiec.