Prywatność Jarosława Kaczyńskiego naruszona? UODO interweniuje

Prezes UODO Edyta Bielak–Jomaa skierowała pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego – informuje nas rzecznik UODO Agnieszka Świątek-Druś.

Prezes UODO podkreśla, że "media, relacjonując procesy sądowe, powinny dbać o prywatność osób, niezależnie od tego, jaką funkcję one pełnią". Treść przesłanego listu cytuje w przesłanym do money.pl rzecznik UODO.

"Muszą (media – przyp.) przy tym przestrzegać wielu przepisów, w tym Konstytucji RP, Prawa prasowego czy Kodeksu cywilnego. To istotne tym bardziej, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe nie stosuje się niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych".