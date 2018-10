Przenoszenie numerów. Czas Solorza

Fot. Bartosz Krupa Polacy w ciągu ostatnich trzech miesięcy przenieśli blisko 450 tys. numerów

To do Premium Mobile przenosiliśmy najczęściej swoje numery komórkowe w III kwartale tego roku. Z kolei wśród telefonów stacjonarnych prym wiedzie Netia.

Premium Mobile to operator wirtualny należący do Zygmunta Solorza. Kapitałowo powiązany jest on z Grupą Cyfrowy Polsat. W III kwartale tego roku Premium Mobile był 15,67 tys. użytkowników nad kreską. Na drugim biegunie był Orange, który stracił blisko 24 tys. numerów – informuje „Rzeczpospolita”.

Ale to nie jedyne powody do zadowolenia dla Grupy Cyfrowy Polsat. Sieć Plus GSM pozyskała 10,85 nowych numerów. Spółki z grupy Netii zdobyły prawie 3,2 tys. numerów, podczas gdy Aero 2 – 4,54 tys.

Play chce walczyć o klientów telewizją w telefonie

Nieznaczny (140 numerów) dodatni bilans uzyskał także T-Mobile Polska. P4, operator sieci Play, nadal pozyskuje najwięcej numerów, ale także najwięcej ich traci. Play stracił bowiem aż 22,47 tys. numerów.

W sumie w ciągu ostatniego kwartału pomiędzy sieciami komórkowymi w Polsce emigrowało blisko 450 tys. numerów. Na blogu korporacyjnym dane te skomentował Marcin Gruszka, rzecznik Playa. Podkreślił on, że w segmencie post-paid bilans firmy i tak jest dodatni. „Pokazuje to idealnie, że nasza strategia skoncentrowana na kliencie działa i ma się dobrze” – napisał.

W użyciu przez Polaków nadal są telefony stacjonarne. I ich abonenci też migrują. Ogółem Polacy przenieśli 98,7 tys. numerów. Najwięcej – do Inei (8,36 tys) oraz T-Mobile (8,17 tys.) i Polkomtel (6,3 tys.).

