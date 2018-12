Przetarg na budowę A18 ogłoszony. Droga krajowa ma mieć standard autostrady

6 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę pierwszych 22 km DK18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady. Firma, która zrealizuje zamówienie, będzie miała za zadanie wykonać roboty budowlane na odc. od km 11,86 do km 33,76 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady, węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu "półkoniczyna"), obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most, 1 przejście pod autostradą).