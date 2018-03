Robert Malicki rezygnuje. Nie będzie pełnił funkcji p.o. prezesa PWPW

Fot. East News/Michal Wozniak Robert Malicki pełnił tę funkcję od 12 lutego.

Rada Nadzorcza spółki oddelegowała do funkcji pełniącego obowiązki prezesa dotychczasowego przewodniczącego Rady Nadzorczej, Tomasza Karusewicza - poinformowała na Twitterze PWPW SA.

Robert Malicki złożył rezygnację z funkcji p.o. prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 1 marca - tę informację potwierdziło biuro prasowe PWPW. Funkcję tę powierzono mu w połowie lutego - o czym informowaliśmy w money.pl.

Wówczas to Malicki przejął stery po Jakubie Skibie, który kilka tygodni wcześniej przeszedł do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wraz z wejściem Malickiego w skład rady nadzorczej PWPW S.A. powołany został Tomasz Karusewicz. Rada Nadzorcza wybrała go na przewodniczącego tego gremium.

Teraz to ten ostatni tymczasowo przejmie obowiązki prezesa. Na nową przewodniczącą Rada Nadzorcza obrała Agnieszkę Bolestę.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych o zmianach kadrowych poinformowała najpierw na swoim profilu twitterowym. Nie podała powodu, dla którego dotychczasowy p.o. PWPW zrzekł się stanowiska.

Przypomnijmy, że Robert Malicki w PWPW pracuje od maja 2014 r. Początkowo zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. inwestycji i nieruchomości w Biurze Techniki i Inwestycji. Z wykształcenia jest inżynierem. To absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada też dyplom MBA Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie.