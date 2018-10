Radom w ofensywie. W mieście powstanie dzielnica przemysłowa

Fot. Rafał T, fotopolska.eu/wikimedia/CC BY-SA 3.0 Fabryka broni w Radomiu

Miasto kusi inwestorów 40 hektarami terenów. Uzbrojonych i z dojazdem – już za trzy lata.

Powstanie nowej dzielnicy zapowiedział na konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski. – Chcemy, aby to było miejsce dla nowych inwestorów, którzy będą tworzyli w Radomiu nowe i lepiej płatne miejsca pracy – powiedział o swoich marzeniach.

Pierwszym zainteresowanym terenami na radomskiej Wólce Klwateckiej ma być wedle ratusza Polska Grupa Zbrojeniowa. Państwowy gigant chce wybudować w Radomiu swoją siedzibę.

Aby konsorcjum zbrojeniowe przeniosło się do Radomia, musi jednak mieć uzbrojoną działkę pod budowę swojej kwatery głównej. To ma stać się faktem w przyszłym roku. Na początek – będą to tereny położone na wschodniej stronie ulicy Warszawskiej, czyli krajowej siódemki. To nie koniec, bo Radom ma też zawstydzić inne miasta jakością dróg dojazdowych do swojego industrialnego city. Na ten cel zarezerwowano na razie 12 mln zł.

Wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak zapewnia, że to projekt jest już gotowy, a przed wbiciem pierwszej łopaty powstrzymuje urzędników tyko brak decyzji środowiskowej. – Drogi, które powstaną, połączą ulice Warszawską, Witosa i Rataja w taki sposób, by zapewnić dojazd do każdej z firm, które będą powstawały na tym terenie – stwierdził.

Przedsiębiorcy dojadą nimi m.in. do parku przemysłowego. To szczególna inwestycja. Radom chce dzięki niemu przyciągnąć do siebie wysokie technologie.

Włodarze Radomia nie martwią się o popularność nowej Mekki biznesu na Mazowszu. Przekonują, że już teraz miasto głowi się, gdzie pomieścić wszystkich biznesmenów, którzy chcą zainwestować w jednym z najsłynniejszych polskich miast. – Tereny przemysłowe na Wośnikach są niemal w 100 proc. zapełnione. Mamy jeszcze 10 ha – powiedział prezydent miasta. Jak przekonuje, na te tereny już jest chętny z branży drzewnej.

Prezydent Witkowski stwierdził, że do Radomia jeszcze więcej biznesmenów ściągnie po 2020 r. Wtedy to PPL ma wreszcie rozkręcić radomski port lotniczy.

