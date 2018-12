Rafalska zapowiada zmiany. Skorzysta więcej seniorów

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej odwiedziła dom wskazywała na fakt, że rząd przywrócił wiek emerytalny, co było jedną z głównych obietnic PiS w kampanii wyborczej.

Rafalska chwaliła się również waloryzacją najniższych emerytur. – W 2017 roku ponad 13 proc. wzrostu świadczenia, rok później ok. 3 proc. i w przyszłym roku prawie 7 proc. W sumie więc przez trzy lata podnieśliśmy je o ponad 23 proc. – wyliczała szefowa resortu rodziny.

Rząd chce również wspierać działania samorządowe, takie jak na przykład Senior Plus. Rafalska wskazywała, że na starcie finansowanie projektu wynosiło 50, a teraz wzrosło do 80 mln zł.

– Dobrze, że domy i kluby dziennego pobytu pozwalają seniorom miło spędzać czas i realizować swoje pasje i zainteresowania – podkreślała minister. Dodała również, że w planach jest 500 domów seniora do końca 2018 roku.

- Do tej pory z usług opiekuńczych mogły korzystać tylko osoby samotne. Od nowego roku będą to również rodziny – wyjaśniła Rafalska. I dodała, że do programu będą mogły dołączyć nie tylko te samorządy, w których nie ma usług opiekuńczych.