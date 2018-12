Emerytura bez podatku? Marzenie seniorów, katastrofa dla budżetu

Zamiast 854 zł, okrągły 1000 zł. Zamiast 2065 zł, dodatkowe 435 zł więcej do wydania w ciągu miesiąca. Tak mogłyby wyglądać emerytury i renty w Polsce, gdyby nie podatki i składki. Polskie Stronnictwo Ludowe chce to zmienić. Emerytura brutto ma się stać po prostu netto.

Efekt? Emerytury wyższe o blisko 20 proc., czyli miesięcznie kilkaset złotych więcej do wydania. - Seniorzy zapłacili już swoje podatki, pracując ciężko przez czterdzieści, pięćdziesiąt lat w różnego rodzaju systemach. To wszystko nie zostało w żaden sposób wyrównane. Zwolnijmy seniorów z płacenia podatków - przekonuje Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. W Sejmie 5 grudnia rozstrzygną się losy obywatelskiego projektu, który jest kalką pomysłu PSL. Dlaczego kalką? Już raz Sejm - głosami PiS - emeryturze bez podatków powiedział "nie", więc ludowcy przynieśli kartony z obywatelskimi podpisami.

Ale to nie jest jedyny pomysł dla seniorów, który ma opozycja. PO z kolei proponuje zwolnienie z podatku dochodowego PIT, ale tylko dla osób, które zdecydują się na dalszą pracę. W tej chwili od emerytury pobierana co miesiąc jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Podstawowa składka podatku dochodowego to 18 proc., składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy. I ten pomysł już raz przepadł w sejmowych głosowaniach.

W przypadku propozycji Platformy Obywatelskiej emerytura w wysokości 1000 zł brutto wynosiłaby 910 zł netto. To zysk 56 zł w ciągu miesiąca. Rocznie w portfelu byłoby więc o 672 zł więcej. To równowartość 67 kilogramów schabu bez kości lub blisko 150 bochenków chleba.

Z kolei miesięczne świadczenie 1500 zł brutto mogłoby być o 107 zł większe, gdyby rozwiązanie Platformy zostało przyjęte. W ciągu roku byłoby to ponad 1,2 tys. zł więcej do wydania. Za te pieniądze można kupić na przykład 229 litrów oleju napędowego.

Bank rozbija PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe nie uzależnia korzyści od aktywności zawodowej. W efekcie - emeryci i renciści po prostu dostaną więcej i nie muszą pracować. W tym wypadku osoby z najmniejszymi wypłatami od ZUS (1000 zł brutto) zyskałyby w ciągu roku nawet 1,7 tys. zł. Emeryci z świadczeniem 2 tys. zł w ciągu roku dostaliby zastrzyk finansowy w postaci dodatkowych 4 tys. zł w ciągu roku. Co miesiąc mieliby do wydania więcej o 339 zł.

W budżecie? Nie ma takich pieniędzy

Platforma Obywatelska zarzeka się, że jej pomysł jest najtańszy - maksymalnie ma kosztować 1 mld zł. I to kwota dla całego pakietu zmian, który ma zachęcać osoby starsze do pracy zarobkowej. Nie powinno to jednak dziwić. W tej chwili PO proponuje, by przepisy dotyczyły tylko części emerytów. W ten sposób obcina koszty.