Polska rajem podatkowym. Korzystają z niego głównie rodziny

Ujemną stopą podatkową w Polsce mogą cieszyć się rodziny o niskich dochodach z dwójką dzieci, wyliczył OECD. Oznacza to, że mniej wpłacają do budżetu niż otrzymują w postaci różnych świadczeń.

500+, ulga na dzieci i kwota wolna od podatku to świadczenia, jakie może otrzymać mniej zamożna polska rodzina od państwa. Tym samym w postaci składek ZUS i podatków oddaje państwu mniej niż dostaje – pisze "Rzeczpospolita".

Okazuje się, że poziom opodatkowania takich rodzin jest w Polsce najniższy spośród krajów badanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zaraz za nami w stawce znalazła się Irlandia. Na drugim biegunie są Niemcy i Turcja, gdzie rodziny są najbardziej opodatkowane.

Dyrektor Centrum Polityki Podatkowej i Administracji OECD Pascal Saint-Amans twierdzi, że wśród wszystkich badanych państw dostrzegalne jest łagodzenie obciążeń podatkowych dla rodzin z dziećmi, a zwłaszcza samotnych rodziców. A ustanowienie polityki podatkowej w sposób zachowujący zachęty do pracy ma kluczowe znaczenie dla pobudzenia wzrostu, który sprzyja społeczeństwu.

500 +? To dwa duże problemy

Porf. Witold Orłowski, na łamach "Rz", ma jednak wątpliwości, czy polski system wsparcia rzeczywiście zachęca do podejmowania pracy. Również dane GUS mogą wskazywać na odwrotny trend, o czym pisaliśmy w money.pl.

Zwłaszcza aktywność zawodowa młodych Polek dramatycznie spadła do najniższego poziomu od co najmniej 19 lat. To niechlubny efekt programu 500+, który przez swoją formułę zniechęca kobiety do podejmowania pracy. Wydaje się, że kolejne działania rządu tylko utrwalą schemat, w którym to mężczyzna ma zarabiać pieniądze, a kobieta zostaje w domu i wychowuje dzieci.

