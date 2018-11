Renty i emerytury w górę. W przyszłym roku jednorazowa podwyżka

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Do 1100 zł ma wzrosnąć najniższa emerytura w 2019 roku. Będzie to jednak podwyżka jednorazowa.

Rząd zamierza w przyszłym roku podnieść emerytury i renty – informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na wykaz prac legislacyjnych rządu.

Czytaj również: Emerytury Polaków. Krótsza praca, mniejsze pieniądze

"Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" – informuje rząd.

Emerytury. W niektórych przypadkach lepsza wypłata jednorazowa niż "groszowa" emerytura:

Według założeń emerytury, renty rodzinne, socjalne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają wzrosnąć do 1100 zł. Z kolei renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 825 zł.

Jak pisze PAP, zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia o 70 zł.

Zobacz również: Głodowe emerytury to problem wyłącznie kobiet. Dostają średnio o tysiąc złotych mniej

Kto może liczyć na podwyżkę? To rozwiązanie będzie stosowane do emerytur w systemie powszechnym, ale również do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – informuje CIR.