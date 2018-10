Rewolucja emerytalna coraz bliżej. Sejm przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Za przyjęciem ustawy głosowało 220 posłów koalicji rządzącej

Sejm w czwartek wieczorem przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa, która jest jednym z filarów Planu Morawieckiego, oznacza rewolucję w oszczędzaniu na emeryturę i obejmie ponad 11 mln osób. Za przyjęciem nowych przepisów było 229 posłów, przeciw – 197.

- Kończymy erę, kiedy pracownik był tylko kosztem. To inwestycja dla pracodawców, ale i dla państwa polskiego, to kluczowa sprawa, żeby ten pracownik był szanowany i miał lepsze zabezpieczenie emerytalne - mówił premier Mateusz Morawiecki pod koniec sierpnia, gdy ustawę przyjęła Rada Ministrów.

Podkreślał wówczas, że te środki będą całkowicie prywatne i w każdym momencie będzie się można z PPK wycofać. W czwartek ustawa przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a początek obowiązywania nowych przepisów zaplanowano na lipiec przyszłego roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Program może dotyczyć 10-11 mln Polaków

Czym są PPK? Pisaliśmy o tym wielokrotnie w money.pl. To w zasadzie długoterminowy program oszczędnościowy. Dla każdego chętnego i pracującego Polaka. Rząd na każdym kroku podkreśla, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie mają nic wspólnego z systemem emerytalnym. Jednak nie ma wątpliwości, że cel mają jeden - sprawić, że Polacy będą więcej pieniędzy na starość. Ale tylko, gdy sami zaoszczędzą.

System zakłada, że do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat. W sumie to aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do PPK będą podłączani wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne - niezależnie od formy zatrudnienia. Co ważne – ta zasada nie dotyczy samozatrudnionych.

Pieniądze - zebrane na indywidualnym koncie PPK - będą inwestowane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Ich wyborem zajmą się pracodawcy wspólnie ze związkami zawodowymi. Mówiąc w dużym uproszczeniu - pracodawca podpisze umowę z jednym z uprawnionych podmiotów do zarządzania środkami. Pracownik, zmieniając miejsce pracy, weźmie niejako ze sobą środki do nowego miejsca, i nowego zarządzającego.

Zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z programu. By nie uczestniczyć w PPK, trzeba będzie złożyć odpowiednie dokumenty w miejscu zatrudnienia. Deklarację będzie się składało co cztery lata. W innym wypadku po takim okresie zostaniemy automatycznie zapisani.

Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany drobny procent. Dla zarabiających więcej niż pensja minimalna, czyli 2,1 tys. zł, ma to być przynajmniej 2 proc. z pensji brutto - ale pobierane już od pensji netto. Przykład - zarabiając minimalne 2100 zł brutto, na PPK przeznaczymy 42 zł miesięcznie. Ale to nie koniec. Na miesięczną składkę zrzuci się też pracodawca.

On w podstawowej wersji dołoży od siebie 1,5 proc. liczone również od pensji brutto (czyli 31,5 zł). Tutaj jednak stawka będzie jego dodatkowym kosztem zatrudnienia. Do tego co roku do oszczędności dorzuci się państwo w kwocie 240 zł (czyli 20 zł miesięcznie). Obie wartości można dobrowolnie podnieść do 4 proc. - w sumie więc 8 proc. wynagrodzenia trafi na PPK. Zgodzić się na to musi pracownik i pracodawca.

