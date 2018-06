Kościół nie poddaje się RODO. Zapowiedzi przedślubne wciąż w tradycyjnej formie

Fot. Stefan Marszewski/Reporter Biskupi stosują stworzone przez episkopat własne RODO.

Kościół o swoich wiernych wie bardzo dużo. Wiele danych pozyskuje "przy okazji", inne powierzane są mu w dokumentach poświadczających przyjęcie sakramentów. Wraz z wejściem w życie RODO, część z praktyk duchownych wzbudza wątpliwości.

"Jan Kowalski, kawaler, urodzony w Gdyni zamierza wstąpić w związek małżeński z Anną Nowak, panną, urodzoną w Zakopanym. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym ks. Proboszcza Parafii" - to jeden z przykładów kościelnych ogłoszeń. Formuła zapowiedzi przedmałżeńskich może być różna, ale każda zawiera dane osobowe, które są oficjalnie upubliczniane.

To zwyczaj wpisany w prawo kanoniczne, które mówi o tym, że "każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów".

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku, obowiązkowe zapowiedzi przedmałżeńskie budzą wątpliwości wiernych.

Przecież – dosłownie z ambony albo umieszczając w gablocie parafialnej - upublicznia się szereg informacji o przyszłych małżonkach, ich dane osobowe. Pojawia się więc konflikt wspólnotowego charakteru Kościoła i przepisów świeckich.

Zapowiedzi bez większych zmian

Kościół, dostosowując się do zmian w przepisach, jako - było nie było - instytucja, opiera się na Dekrecie, który wydali w marcu biskupi regulujący kwestię przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zgodnie z jego treścią, zapowiedzi przedmałżeńskie będą nadal wygłaszane w niemal niezmienionej formie. Niemal, bo pewne zmiany jednak zachodzą. W myśl dekretu, udostępniane mogą być tylko te dane, które są niezbędne: imię, nazwisko, parafia. W zapowiedziach nie usłyszymy więc adresu, daty i miejsca urodzenia.

- Zgodnie z Dekretem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to dane można przetwarzać bez zgody osoby, której dane dotyczą. Obowiązek wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych wynika z prawa kanonicznego. Dlatego też zapowiedzi nadal będą ogłaszane - przekonuje na łamach money.pl ks. dr hab. Piotr Korczek, Kościelny Inspektor Danych Osobowych.

To również wymóg RODO, który zakłada, że podmiot przetwarzający dane ma prawo tylko do tych, które są niezbędne. Dla części parafii ta zmiana nie oznacza rewolucji, gdyż bywały formy zapowiedzi bardziej i mniej rozbudowane.

Upoważnienie

Kościół katolicki musi uzyskać wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ma to również konkretne zastosowanie przy zapowiedziach przedmałżeńskich.



W opracowanym przez episkopat wzorze dokumentu, który będzie musiał podpisać każdy, kto będzie chciał wziąć ślub, wyszczególniono m.in. właśnie kwestię zapowiedzi.

- W Kościele katolickim przetwarzane są jedynie te dane, które są niezbędne do prowadzenia działalności Kościoła i wypełniania obowiązków wynikających z prawa kanonicznego lub prawa polskiego. Są to przede wszystkim dane dotyczące wiernych, przyjętych sakramentów oraz odnoszące się do statusu kanonicznego danej osoby - np. informacja o złożonych ślubach wieczystych. Stąd też największymi zbiorami danych w Kościele są księgi parafialne. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane najczęściej na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jedynie w takim zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji celu, w którym zostały one zebrane - zaznacza ks. dr hab. Kroczek.

Na straży kościelnych danych - KIODO

Jednym z obowiązków RODO jest ustanowienie specjalnej funkcji, to jest osoby odpowiedzialnej za kwestie stosowania się do przepisów o ochronie danych osobowych.

Dekretem biskupów w Kościele katolickim powołany został więc nie tylko kościelny urząd ochrony danych osobowych, ale i Kościelny Inspektor Ochrony Danych – tzw. KIODO. Na czteroletnią kadencję wybrany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski został właśnie ks. dr hab. Piotr Kroczek.

Jego powołanie było niezbędne, gdyż w świetle przepisów w przeciwnym razie Kościół podpadałby bezpośrednio pod Generalnego Inspektora Danych Osobowych. I to do niego wierni mogliby kierować skargi.

- W Kościele katolickim dane osobowe zawsze były chronione. Obowiązywały w tym zakresie szczegółowe akty normatywne. Obecnie kluczową rolę w tych regulacjach odgrywa – poza Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r. – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Wszedł on w życie 30 kwietnia 2018 r. Co do zasady RODO nie ma zastosowania do pracy kancelarii parafialnych. RODO bowiem w art. 91 zawiera wyłącznie dla Kościołów i innych związków wyznaniowych, które w dniu wejścia w życie RODO (24 maja 2016 r.) miały własne szczegółowe zasady ochrony danych osobowych. Kościół katolicki miał takie zasady, jak wspomniałem - wyjaśnia ks. Kroczek.

Kościół nie zapomni apostaty

RODO przewiduje m.in. tzw. prawo do bycia zapomnianym. To znaczy, że jeśli ktoś zażąda, aby dana firma usunęła jego dane z bazy - będzie musiała to zrobić. Analogicznie mogłoby to dotyczyć ksiąg i rejestrów kościelnych, np. w momencie wystąpienia z Kościoła katolickiego.

Jak pisaliśmy w money.pl, dotychczasowe doświadczenia apostatów pokazują, że Kościół - mimo ich odejścia z organizacji -cały czas przetrzymuje ich dane. Jak tłumaczą kapłani, chodzi o to, że będą potrzebne w przypadku, gdy dana osoba... zdecyduje się do Kościoła wrócić.

Nie zmienia się to również w kontekście RODO. Prośba o wykreślenie z księgi chrztu zostanie oddalona. Dlaczego?

- W porządku prawnym Kościoła tzw. prawo do zapomnienia, czyli usunięcia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów lub w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby. Wniosek o usunięcie danych powinien zostać odnotowany w zbiorze, a administrator jest zobowiązany do niewykorzystywania danych objętych wnioskiem bez zgody ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego - wyjaśnia ks. dr hab. Kroczek.

Dodaje jednak, że prawo do zapomnienia we wskazanym wyżej zakresie nie może być w Kościele realizowane z racji teologicznych. - Przykładowo, chrzest święty ma znamię niezniszczalne, a co za tym idzie, nie można wykreślić o nim danych z księgi chrztów - podkreśla.