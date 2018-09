Przez RODO do lekarza umawiają się Gandalf, Pepa i Han Solo. Kolejny absurd nowych przepisów

Fot. print screen twitter/ Dyrektor Krzakoski Ból brzucha i skurcz w pachwinach konsultują tu Han Solo i Czubaka, którym nie przeszkadza towarzystwo mafijnych elit czyli: Masy i Szkatuły.

Lista pacjentów jednej z siedleckich przychodni stała się hitem internetu. Do lekarza zapisane są postaci z bajek i filmów. Pojawiają się też ksywki mafiozów. Rządzący mają już dość podobnych absurdów RODO i zwołują specjalną konferencję.

Jak już pisaliśmy w money.pl nowe zasady ochrony danych osobowych, takie same w całej UE, weszły w życie 25 maja. Wydaje się, że minęło już wystarczająco dużo czasu, by oswoić się z nowymi wymogami. Tak się jednak nie dzieje, czego najlepszym dowodem jest poniższa lista, z prędkością błyskawicy rozchodząca się w mediach społecznościowych. Zamieścił ją jeden z mieszkańców Siedlec. W komentarzach niedowierzanie. Autor zdjęć zarzeka się jednak, że sytuacja na prawdę miała miejsce.

Lektura rzeczywiście robi duże wrażenie. Wynika z niej, że w tej przychodni pojawia się cała bajkowa wierchuszka. Do lekarza umawiają się tu: Pepa, Smerf, Elemelek, Królewna, Muminek i Włóczykij.

Również bohaterowie "Gwiezdnych Wojen" upodobali sobie pracujących tu lekarzy. Dlatego ból brzucha i skurcz w pachwinach konsultują tu Han Solo i Czubaka, którym nie przeszkadza towarzystwo mafijnych elit: Masy i Szkatuły.

Kuriozalna sytuacja. RODO zaczyna wpływać na relacje międzyludzkie

Internauci maja też swoich ulubieńców z tej listy. „Mój hit to Briżit Bardo” - pisze Ewa. ” Prometeusz mi się podoba” - dorzuca Jerzy. ” O kurczę, nawet Terminatora wzięło...” - zauważa Przemysław.

To, co bawi internautów, nie wywołuje uśmiechu na twarzy koordynatora reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Macieja Kaweckiego. Bez względu na to, czy to żart pracowników przychodni, czy kogoś z pacjentów, rząd ma już dość przesadnych reakcji na nowe prawo.

Nic śmiesznego?

- Już przestałem się z tego śmiać. Zresztą to nie jest nic śmiesznego. Właśnie dlatego, by takie rzeczy nie miały miejsca 24 września, czyli w najbliższy poniedziałek, w Ministerstwie Zdrowia organizujemy konferencję z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego i wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego - mówi Kawecki.

On jako koordynator rządowych działań w tym zakresie również uczestniczyć będzie w tym spotkaniu. By - jak przekonuje - nie pozostawić już żadnego pola na domysły, resort odda do dyspozycji wszystkich zainteresowanych specjalny poradnik.

A co ze słynna listą? To dobry pomysł na odnalezienie się w nowych warunkach ochrony danych osobowych?

- Nazwiska osób, które są umówione na wizyty lekarskie, oczywiście nie powinny wisieć w miejscu publicznym. Natomiast generalnie nie widzę też żadnego powodu żeby udostępniać taką listę. Przecież pacjenci wiedzą, na która są umówieni - mówi koordynator ds. RODO.

RODO tak. Wypaczenia nie

We wspomnianym poradniku pracownicy służby zdrowia mają znaleźć inne możliwe do wykorzystania sposoby zachowania anonimowości pacjentów.

- Ważne, by zachować w tym wszystkim umiar. Są przecież takie sytuacje, gdzie np. na SOR czeka kilku panów o tym samym imieniu. Nie można w tej sytuacji zawołać pacjenta, bez użycia nazwiska - mówi Maciej Kawecki.

- Jego podanie jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia Nie trzeba tej regulacji kochać, ale warto ją zrozumieć. To co się dzieje, w podobnych do tej absurdalnych sytuacjach z listą, to jest po prostu efekt niezrozumienia tych przepisów - konkluduje nasz rozmówca.

Najwyraźniej jeszcze jednak trochę wody w Wiśle musi upłynąć, by nie dochodziło do takich sytuacji. Jak już pisaliśmy w money.pl, podobne problemy nie dotyczą tylko przychodni, ale również szkół i przedszkoli.

Wątpliwości budziła zwłaszcza kwestia sprawdzania kartkówek przez nauczyciela w domu. Po pierwsze wiąże się to przetwarzaniem danych osobowych poza szkołą. Po drugie, np. z brakiem procedur dotyczących ich transportu.

Dr Kawecki tłumaczył jednak, że zabieranie podpisanych klasówek do domu nie kłóci się z Rozporządzeniem. - Oczywiście dobrą praktyką jest wprowadzenie w regulaminie szkoły/statucie postanowienia zobowiązującego nauczycieli do ochrony klasówek. Tyle. Ale absolutnie mogą. To jest konieczne do podejmowanych działań edukacyjnych – odpowiadał na swoim koncie twitterowym.

O podobnych absurdach pisali w money.pl już wcześniej. Nie tylko w szkoły mają problem z interpretacją przepisów. Dla przykładu, jedno z podwarszawskich przedszkoli postanowiło, że po wejściu w życie RODO nie będzie korzystało z karteczek z imionami i nazwiskami dzieci na szafkach w szatni, tylko wykorzysta do tego figury geometryczne.

