RODO postrachem kurierów. Koniec z zostawianiem paczek u sąsiadów i ochroniarzy

Zostawianie paczek u sąsiada czy na portierniach może się wkrótce skończyć. Kurierzy nie wiedzą, czy mają prawo do przekazywania przesyłek, bo widnieje na nich imię, nazwisko, adres, czyli dane osobowe. - Kiedy nie odbiera klient, to co wtedy mam zrobić z RODO? - pytają.

Jeden z kurierów na portalu społecznościowym opisał taką sytuację:

- Pojawił się pan urzędnik (prawdopodobnie z GIODO), przedstawił się, wyciągnął legitymację, zapytał panią z ochrony, co to są za paczki, które leżą w pomieszczeniu ochrony

- Lokatorów, kurierzy zostawiają

- Aha, a pani podpisuje ich odbiór?

- Nie, ja nie podpisuje

- Aha, czyli kurierzy pewnie sami podpisują. W takim razie za nich też trzeba się wziąć

Kurierzy bardzo często zostawiają przesyłki sąsiadom lub ochroniarzom, jeśli nie zastaną adresata. Jednak od czasu wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych mają z tym kłopot.

Niektóre firmy kurierskie wprowadzają zasadę, zgodnie z którą kurierowi nie wolno zostawić paczki osobie trzeciej bez potwierdzonej na piśmie, czy przez sms zgody klienta.

