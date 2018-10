oprac. Jakub Ceglarz 1 godzinę temu

Roman Kluska chwali premiera. "To chlubny wyjątek"

Choć na co dzień Roman Kluska mieszka w górach i zajmuje się produkcją sera owczego, to jest na bieżąco z polską gospodarką i polityką. I dobrze ocenia Mateusza Morawieckiego. - Jeśli się ma bardzo silne argumenty, to premier przyznaje rację i realizuje. Pod tym względem jest dla mnie chlubnym wyjątkiem - chwali szefa rządu założyciel Optimusa.

