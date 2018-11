Rząd chce zbudować nową kopalnię na Śląsku. Tchórzewski: Więcej węgla nam potrzeba!

- Mamy możliwość spokojnego funkcjonowania, tylko trzeba się dobrze zorganizować; trzeba patrzeć na to, żebyśmy nie musieli tego węgla z zagranicy przywozić - powiedział Tchórzewski. - Musimy do 2030 r. zwiększyć produkcję energii elektrycznej o 25 proc. - podkreślił.

Szef resortu energii zapowiedział, że zgodnie z tym, czego "Komisja Europejska sobie życzy", wprowadzone zostaną inne technologie wytwarzania, przez co zmniejszy się procentowy udział węgla w energetyce.

Tchórzewski zaznaczył, że obecny poziom zużycia węgla ma zostać utrzymany, ale wskazał, że konieczne jest zwiększenie zużycia polskiego węgla kosztem zagranicznego. - Trzeba popatrzeć na poważne inwestycje i na to, żebyśmy nie musieli sprowadzać węgla z zagranicy - powiedział zgromadzonym górnikom z PGG.

Resort Krzysztofa Tchórzewskiego chce promować pomysł redukcji emisji CO2 w wyniku wzrostu pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby rolne, leśne, lasy i torfowiska. "Wzrost pochłaniania to także wzrost produkcyjności gleb czy ochrona bioróżnorodności" - przekonuje resort.

Kontrowersje wzbudziła decyzja rządu, by partnerami szczytu zostały podmioty,które należą do największych trucicieli środowiska. Chodzi o takie państwowe spółki jak Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG. Należą do nich zakłady, które emitują olbrzymie ilości dwutlenku węgla oraz różnych zanieczyszczeń.